Tra le uscite Planet Manga del 28 novembre 2024 troviamo l’agenda perpetua de L’Attacco dei Giganti (che include anche una variant esclusiva del primo numero) e la speciale edizione variant di Alita Panzer Edition 1 realizzata da Yukito Kishiro in occasione dei 30 anni di Panini Comics.

Inoltre tornano con nuovi numeri tanti titoli di successo come Mieruko-Chan, Arte, True Beauty, My Home Hero e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 28 novembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 28 novembre 2024

L’Attacco dei Giganti – Agenda Perpetua

24,90 €

Ecco finalmente la prima agenda perpetua dedicata al manga di Hajime Isayama. All’interno, le immagini più emozionanti e iconiche della serie. Assieme all’agenda, un’esclusiva variant de L’attacco dei giganti 1 con una copertina mai vista in Italia.

Cold Lonely Death 6

7,00 €

UNA SPIRALE DI MORTI CHE SI PERDE NEL PASSATO

Cosa accadde nel villaggio di Kuratsuchi, alle pendici di quel monte tinto di rosso sangue dalle azalee? Una strana comunità vi risiedeva negli anni Settanta, custodendo un terribile segreto… Un altro tassello di un puzzle sempre più cupo.

Alita Panzer Edition 1

Variant 30th Panini Comics

25,00 €

UN EVENTO ECCEZIONALE! IL SENSEI YUKITO KISHIRO REALIZZA UNA VARIANT DI ALITA PER I 30 ANNI DI PANINI COMICS!

Alita è una pietra miliare dello Sci-Fi manga, un autentico mito del fumetto contemporaneo che ha riscosso un successo internazionale, ispirando anche un film live action diretto da Robert Rodriguez. Il sensei Yukito Kishiro, in occasione del trentennale di Panini Comics, firma una copertina inedita e esclusiva del numero 1 della Panzer Edition. Un’edizione da collezione unica, con una stampa a colori A5 in omaggio su tutta la tiratura, che non verrà più ristampata.

Berserk Deluxe 9

50,00 €

UNA MISSIONE BEN PIÙ ARDUA DEL PREVISTO PER IL GUERRIERO NERO

Gatsu ha accettato la proposta di Flora e accompagna Shilke al villaggio di Enoch per salvarne gli abitanti dai troll. In cambio, la signora del Palazzo dell’Albero degli Spiriti preparerà talismani in grado di proteggere lui e i suoi compagni dagli spiriti maligni

Bless 5

7,00 €

CHE LA COMPETIZIONE ABBIA INIZIO!

Agli allievi della Mirror è stato affidato un progetto: ideare un makeup convincente per promuovere un nuovo rossetto sul mercato. Aia e Nakano hanno scelto lo stesso colore… e quest’ultimo si propone per truccare Jun. Chi vincerà?

Cold Blue, Hot Red 3

7,50 €

UN GIOCHINO AMOROSO SEMPRE PIÙ OSSESSIVO E CONTURBANTE

Arata e Mihaya sembrano legati da un filo color sangue e c’è chi è geloso di quella bizzarra relazione. Intanto, strane presenze compaiono a scuola e non solo: opera dell’immaginazione o veri e propri fantasmi? Arata non è l’unico a percepirli…

D.N.Angel – Ultimate Deluxe Edition 6

15,00 €

LA MINACCIA DI ARGENTINE

Dopo l’arrivo di Argentine, le sorelle Harada si trovano in pericolo, ma Daisuke decide di non ricorrere nuovamente all’aiuto di Dark per salvarle, scegliendo invece di collaborare con un alleato inatteso…

I Viaggi della Strega – The Journey of Elaina 6

7,90 €

UN FINALE SUGGESTIVO ED EMOZIONANTE

Elaina ha compreso da tempo che nemmeno la magia può sanare le ferite del cuore. Ora la strega deve risolvere il mistero della scomparsa della sua maestra, dipanando la matassa di un enigma in cui l’elemento chiave è il valore dei ricordi.

Arte 19

5,50 €

SEMPRE PIÙ VICINA A FIRENZE

La distanza dall’amato maestro va riducendosi per Arte, ma davanti allo scempio della guerra, l’ansia nel cuore della pittrice non accenna a diminuire. Intanto, in città, Leo ricorda i giorni in cui era un apprendista.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME DISPONIBILE SU AMAZON PRIME

Rooster Fighter 7

7,00 €

RINGALLUZZIRSI IN FRETTA!

Dopo aver sconfitto uno degli Um-Oni che hanno catturato Morio, Keisuke deve vedersela con un avversario ancora più forte… Hikari farà di tutto per obbedire agli ordini della sua “mammina”. Nonostante le ferite, Keiji riuscirà ad aiutare il fratello?

Sasaki e Miyano 10

7,00 €

UN’EMOZIONE POCO PIACEVOLE

È da un po’ di tempo che Miyano e Sasaki sono una coppia, ma ciò non significa che la vita quotidiana non possa riservare colpi di scena. Mentre Sasaki è chiamato a pensare a cosa fare del proprio futuro, Miyano sperimenta la gelosia.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

True Beauty 14

14,90 €

JUGYEONG SI STA IMPEGNANDO AL MASSIMO PER IL SUO SOGNO: DIVENTARE MAKE-UP YOUTUBER!

C’è chi invidia il successo della protagonista e fa di tutto per batterla a suon di follower e dirette. Barbie Joo si trova davvero in difficoltà, attaccata su tutti i fronti, quasi bullizzata. Proprio come le capitava alle scuole medie…

Magus of the Library 8

7,00 €

STRANI PERSONAGGI SI AGGIRANO PER LA CAPITALE

Aftzaak è sotto attacco. Anche la biblioteca centrale. Il popolo è in subbuglio e si richiede l’intervento dell’ufficio protezione. Ma perché questo assalto? Chi c’è dietro e quali sono gli obiettivi? Forse di mezzo c’è un certo libro…

Nobiltà Contadina 8

12,00 €

DALL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Il folle Capodanno di una famiglia di agricoltori! Storie di verdura disegnata! Episodi buffi, spaventosi, sbalorditivi che parlano di animali domestici e selvatici (orsi compresi)! E un viaggio lampo di Hiromu Arakawa insieme a editor e caporedattrice! Tutto questo, e molto altro, nell’ottavo volume!

Mieruko-Chan 10

7,50 €

UN’INQUIETANTE CREATURA TENTACOLARE

Michiru, un tempo ossessionata da Miko, rivolge il suo interesse verso Hana. Che cosa vuole da lei adesso? Di sicuro, non c’è da stare tranquilli quando la nuova compagna è in giro. Meglio evitare di farla arrabbiare…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

My Home Hero 24

7,90 €

IL PASSATO DI WOHA E ASA

Tornano alla luce alcune vicende avvenute al villaggio che vedono protagonisti il giovane Woha e la sua promessa sposa Asa. Intanto, Reika e Kyoichi sono presi dalla risoluzione degli enigmi in una corsa contro il tempo. Consigliato a un pubblico maturo.

Boy’s Abyss 15

7,00 €

Cosa succede a una ragazza quando i suoi sogni vengono infranti uno dopo l’altro dai suoi genitori? La mente di Chako è ossessionata da un unico desiderio: essere come le protagoniste dei romanzi di Kosaku Esemori. Vuole bruciare la propria vita in un finale glorioso e tragico per dare un senso alla sua dolorosa inutilità.

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 13

15,00 €

Yawara è un’atleta straordinaria, eppure… Nemmeno lei può essere contemporaneamente in due posti diversi! Come farà ad accompagnare i dirigenti della Kato Chu Corporation in un importante viaggio d’affari, garantendo così alla Tsurukame Travel un clamoroso contratto, e a vincere nello stesso week-end le sfide che la attendono sul tatami dell’All Japan Judo Championship?

Jumbo Max 10

9,90 €

Kanoko ha tentato di uccidere Tateo facendo esplodere il capanno in cui l’ha attirato con l’inganno, accettando d’incontrarlo. Coinvolto nella deflagrazione, l’ispettore Osaragi riesce a sopravvivere e, ascoltando la registrazione che il farmacista gli ha affidato prima di sparire nuovamente, si convince che dietro a tutto c’è proprio la bella ricercatrice…