L’Attacco dei Giganti: l’ultimo film svela un look inedito di Mikasa

L’Attacco dei Giganti è tornato sul grande schermo con un nuovo lungometraggio, che svela una nuovissima scena post-credits dove Mikasa si presenta con un look mai visto nella serie di Hajime Isayama. Stiamo parlando di Mikasa Ackerman in stile Goth, che i fan chiedevano di vedere da molti anni. Sebbene sia l’anime che il manga de L’Attacco dei Giganti siano giunti al termine non molto tempo fa, il franchise è tornato per un nuovo grande progetto per celebrare il 15° anniversario del debutto del manga di Hajime Isayama. Ciò include un nuovo lungometraggio che raccoglie gli eventi degli speciali finali dell’anime, rivelando anche una nuova scena post credits.

Intitolato Attack on Titan: The Last Attack, il nuovo lungometraggio è una compilation dei due speciali anime finali che hanno portato la serie anime alla conclusione nel corso degli ultimi due anni. Questo nuovo film includeva anche una nuovissima scena post-credits che adatta finalmente i design di Attack on School Castes, una serie di immagini promozionali del manga in cui Isayama immaginava come sarebbe apparso ciascuno dei giovani personaggi nel mondo moderno. Ciò ha portato al debutto di un nuovo e popolarissimo restyling gotico per Mikasa.

Con Attack on Titan: The Last Attack ora in programmazione nei cinema di tutto il Giappone, il team dietro al film ha rivelato il primo sguardo alla nuova scena post-credit. Si tratta di una scena che immagina un lieto fine per tutti, dato tutte le atrocità accadute non sono altro che una film che i tre protagonisti stessi stanno guardando.

Mentre i restyling di Eren e Armin sono anonimi, quello di Mikasa è completamente diverso da quello che i fan hanno visto nel manga. È una versione del personaggio di cui i fan si sono innamorati, ed è stata persino inserita nel canone ufficiale della serie come parte di una delle tante potenziali linee temporali e futuri che Eren ha visto quando stava usando appieno i poteri del Gigante Fondatore verso il gran finale dell’anime.

Attack on School Castes è un progetto che ha visto Hajime Isayama dare a ciascuno dei personaggi un restyling moderno e reale. Goth Mikasa ha davvero colpito il pubblico ed è considerato il più straordinario di tutti i personaggi in generale. Isayama l’ha poi inserita nel canone ufficiale includendo un piccolo riferimento a questo design di Mikasa nel manga.

