Solo Leveling Studio firma un nuovo promo per il gioco mobile Nikke: Goddess of Victory

A-1 Pictures, celebre per l’adattamento anime di Solo Leveling, stupisce ancora con un trailer promozionale per il popolare gioco mobile Goddess of Victory: Nikke.

Dopo il successo dell’adattamento anime di Solo Leveling, che ha alzato l’asticella per le produzioni animate del 2024, A-1 Pictures torna a far parlare di sé con un magnifico trailer promozionale per il mobile game Goddess of Victory: Nikke. Il promo, intitolato Old Tales, celebra il secondo anniversario del gioco e introduce il nuovo evento narrativo omonimo, mettendo al centro della storia il personaggio SSR Nikke Cinderella.

Un capolavoro tecnico firmato A-1 Pictures

Il breve trailer, della durata di circa tre minuti, è un concentrato di eccellenza tecnica. La storyboard è stata curata da Yusuke Shibata, mentre Rina Morita, nota per il suo lavoro in Hypnosis Mic, ha ricoperto il doppio ruolo di character designer e chief animation director. La colonna sonora, Unbreakable, composta da Cosmograph con l’intensa voce di Yurisa, aggiunge profondità emotiva alle splendide animazioni. Questo lavoro dimostra ancora una volta la capacità di A-1 Pictures di creare contenuti di alta qualità che catturano l’essenza del medium, unendo narrazione visiva e musicale in modo impeccabile.

Nikke: un fenomeno globale tra gacha e azione

Dal suo lancio nel 2022 su dispositivi mobili e successivamente su Windows nel 2023, Goddess of Victory: Nikke si è imposto come uno dei giochi gacha più popolari a livello globale. Sviluppato dallo studio sudcoreano Shift Up, il gioco offre un’esperienza immersiva in terza persona che combina azione e strategia. I giocatori possono gestire squadre di personaggi unici, alternando abilità speciali per completare missioni in un mondo post-apocalittico dominato da alieni chiamati Raptures.

Grazie al suo modello free-to-play e all’elemento gacha, il gioco ha generato un enorme successo economico, guadagnando oltre 70 milioni di dollari solo nel primo mese dopo il lancio. Parte del suo fascino risiede nella sua narrativa coinvolgente, ambientata in un futuro in cui gli umani sopravvissuti si rifugiano sottoterra per sviluppare le Nikke, soldati artificiali progettati per riconquistare la Terra.

Collaborazioni che ampliano l’universo di Nikke

Goddess of Victory: Nikke non si limita alla sua lore originale. Il gioco ha ospitato numerosi eventi crossover con anime di successo, ampliando il suo roster con personaggi iconici. Collaborazioni con Chainsaw Man, Nier: Automata e Re:Zero hanno portato volti noti come Power, Makima, 2B, Emilia e Rem nel mondo di Nikke. Questi eventi, oltre a soddisfare i fan degli anime, rafforzano l’appeal del gioco e mantengono alta l’attenzione della community.

Il connubio tra anime e gaming: una formula vincente

Il trailer Old Tales dimostra come A-1 Pictures sappia elevare i contenuti promozionali a veri e propri cortometraggi animati, attirando sia i fan del gioco sia gli appassionati di animazione. Questo tipo di sinergia tra il mondo del gaming e quello degli anime continua a ridefinire il modo in cui i franchise intrattengono e coinvolgono i propri fan.

