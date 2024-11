Tra le uscite manga Star Comics del 26 novembre 2024 troviamo i primi 5 volumi di Dr. Slump Perfect Edition, la storica opera che ha lanciato la carriera del maestro Akira Toriyama, di cui ritroviamo le creazioni anche in Dragon Ball SD e Dragon Ball Ultimate Editon.

Inoltre, mentre è in arrivo il film hollywoodiano con Jack Black e Jason Momoa, ecco arrivare il manga ufficiale di Minecraft, con i primi due volumi, mentre la graphic novel Napoli-New York, tratta da un manoscritto di Federico Fellini, riceve una speciale Movie Variant Edition in concomitanza con l’uscita nelle sale del film di Gabriele Salvatores.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 26 novembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 26 novembre 2024

A SIGN OF AFFECTION n. 10

AMICI n.316

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Yuki si innamora ogni giorno di più di Itsuomi, che la ricopre di mille attenzioni da quando si sono messi insieme. In seguito alla proposta del ragazzo di andare a convivere, i due ne parlano apertamente con i genitori di Yuki e così si apre un nuovo capitolo nella loro storia…!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 1

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

A grandissima richiesta, tornano le avventure dell’inventore più strampalato dei manga e della sua creazione più geniale: Arale, la robottina antropomorfa sempre pronta a combinare guai in compagnia di personaggi bizzarri e surreali! Questa nuova edizione, in volumi di grande formato, è un’occasione irrinunciabile per tutti coloro che hanno sempre amato lo stile unico e inconfondibile del grande maestro Toriyama, e ancor di più per chi ne fosse digiuno!

🏆Shogakukan Manga Award, 1981 (Miglior shonen e shojo manga)

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 2

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Il Dottor Slump è sempre occupatissimo, tra il tentativo di brevettare una speciale macchina per cuocere il riso che sia parlante e deambulante, e la progettazione di un telefono anch’esso parlante! Dal canto suo Arale, quando non è in sua compagnia, se ne va in giro mettendo – involontariamente – i bastoni tra le ruote al rapinatore di turno…

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 3

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina Olografica

Questa volta il Dottor Slump si è inventato una macchina in grado di far letteralmente “entrare” le persone dentro i libri! Ovviamente lui immagina di fare una visita dentro qualche rivista erotica, ma Arale pensa bene di scegliere una vecchia favola…

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 4

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina Olografica

Per Arale è giunto il momento della prima visita medica scolastica e il Dottor Slump deve assolutamente escogitare qualcosa per farla sembrare umana in tutto e per tutto! Nonostante ciò, non esiterà a installarle addosso un nuovo marchingegno per non “perdere di vista” il suo principale obiettivo, ovvero… la sexy professoressa Midori!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 5

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Possedere il genio scientifico può portare a sviluppare manie di grandezza… È quello che succede a un “collega” di Senbee, che vuole addirittura conquistare il mondo. Fortunatamente c’è Arale a porre rimedio, che intanto trova un nuovo amichetto con cui escogitare mille diavolerie!

DRAGON BALL SD n. 2

DB UNIVERSE n.2

di Akira Toriyama,Naho Ohishi

€ 7,90

ICONICO, DIVERTENTE E IRONICO. DRAGON BALL COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Per Goku e i suoi amici si è spalancato uno scenario da sogno, quello del Torneo Tenkaichi! Goku arriva senza difficoltà in finale, dove dovrà vedersela con un avversario a dir poco improbabile: un misterioso vecchietto dall’aspetto dimesso di nome Jackie Chun… Che razza di sfida ne verrà fuori?!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 32

di Akira Toriyama

€ 15,00

Dopo la morte di Gohan e Vegeta, il perfido Babidy mette in atto la sua vendetta diramando un comunicato telepatico a tutti gli abitanti della Terra: se non gli consegneranno Piccolo, Goten e Trunks, ordinerà a Majin Bu di sterminare l’intera popolazione del pianeta! Riusciranno i giovani Saiyan a imparare la Fusion in tempo?!

EDENS ZERO n. 24

YOUNG n.359

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Re Demone contro Re Demone! Lo scontro fra Shiki e Ziggy chiuderà questioni aperte da molti anni. Mentre infuria la battaglia, un pugno di Shiki rompe la maschera di Ziggy, rivelando una scioccante verità! Un incrocio di speranze e complotti si dipana nel settore spaziale dove si trovano tutti i sei Generali Demoniaci Galattici e dove si è radunato anche l’esercito della Federazione Galattica… Mentre la minaccia del cronofago si fa sempre più vicina, le ruote di un destino immenso si mettono in moto!

GACHIAKUTA n. 9

JANKU n.9

di Kei Urana,Hideyoshi Andou

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Lo scontro con i Vandali si fa sempre più rovente! Come se non bastasse, i Ripulitori scoprono di trovarsi all’interno di una belva immonda che sta per spiccare il volo verso il Mondo Celeste, e sanno bene che oltrepassare il confine nel cielo significa morte certa… Il loro tempo è ormai agli sgoccioli!

GUNDAM THUNDERBOLT n. 22

GUNDAM UNIVERSE n.91

di Yoshiyuki Tomino,Hajime Yatate,Yasuo Ohtagaki

€ 6,50

Sarà lo scontro tra l’Esercito Federale e l’Alleanza dei Mari del Sud a decidere se il Solar Ray verrà rubato o difeso! Levan Huu mira ad annientare la Anaheim Electronics e manda all’assalto dell’arma finale i suoi bonzi con il Big Zam che si aggrappa al Solar Ray, portando avanti progressivamente il suo piano di occupazione… Trovandosi in una situazione sfavorevole, cosa farà l’Esercito Federale per rimettersi in gioco? Nel frattempo, lo scontro fatale tra il Perfect Gundam pilotato da Daryl e il Perfect Zeong manovrato da Io e Lily s’intensifica ulteriormente! Entrambi gli schieramenti iniziano una devastante guerra totale impiegando ogni forza a disposizione, in cui tutti i mobile suit combattono nella mischia… Cosa li attende all’epilogo di quest’ultima battaglia?!

HAIKYU!! CLUB n. 9

TARGET n.160

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Palestra e spiaggia si animano con una grande sfida che coinvolgerà persino gli dei! A Hyakuzawa verranno fatte delle domande e un misterioso fenomeno avrà origine nella stanza dei fratelli Miya…

KAITO KID TREASURED EDITION n. 5

STORIE DI KAPPA n.337

di Gosho Aoyama

€ 6,50

LE ORIGINI DELLO STORICO RIVALE DI DETECTIVE CONAN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Il nostro ladro gentiluomo stavolta ha intenzione di rubare in maniera clamorosa una pietra preziosa… ma purtroppo per lui compare qualcuno che fornisce consigli utili alla polizia! Forse conosceremo finalmente la ragione per cui oggi è “Kaito Kid”, ovvero il segreto nascosto dei suoi genitori…

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 1

KOEN n.1

di Kazuyoshi Seto

€ 5,20

IL MANGA UFFICIALE DEL GIOCO DI FAMA MONDIALE! GAME START!

Arriva finalmente in Italia il manga ispirato a uno dei videogame più famosi e giocati di tutti i tempi… Minecraft! Partite assieme a Nico e ai suoi amici per un’avvenutra mozzafiato alla ricerca dei confini del mondo, tra mostri che emergono dal buio, ambienti pixellati e infinite possibilità creative!

Nico è un ragazzino esuberante e scavezzacollo a cui i confini del villaggio stanno decisamente stretti. La sua energica madre ci prova in tutte le maniere, ma dovrà ben presto rendersi conto che è impossibile trattenerlo ulteriormente. Così, all’età di soli dieci anni, Nico partirà per una grande avventura sulle orme di suo padre, alla ricerca dei confini di un mondo che ha tutta l’aria di poter non finire mai!

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 2

KOEN n.2

di Kazuyoshi Seto

€ 5,20

IL MANGA UFFICIALE DEL GIOCO DI FAMA MONDIALE! GAME START!

Nico è partito per la sua grande avventura e ha già raccolto un buffo compagno di viaggio: si tratta dello sfortunato Grey, che a causa di una mod maledetta si è trasformato in uno zombi! Blocco dopo blocco, i due continuano il loro grande viaggio alla ricerca dei confini del mondo, attraversando scenari mozzafiato come foreste, vulcani e… persino il fondale marino! Faranno poi la conoscenza di un nuovo amico, ma… Un momento, non sarà mica uno di quei famosi mostri esplosivi?!

NAPOLI-NEW YORK

MOVIE VARIANT EDITION

di Jean-David Morvan,Ste Tirasso

€ 9,90

UN GRAPHIC NOVEL IMPERDIBILE TRATTO DA UN MANOSCRITTO RITROVATO DELL’INARRIVABILE FEDERICO FELLINI, DA CUI È TRATTO ANCHE IL NUOVO FILM CON PIERFRANCESCO FAVINO, DIRETTO DAL REGISTA PREMIO OSCAR GABRIELE SALVATORES.

Edizione variant cover che riproduce la locandina del film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores.

Napoli, 1946. In seguito a un violento bombardamento su Napoli, la piccola Celestina, già messa a dura prova da una vita piena di difficoltà, perde la sua casa. Lei e Carmine, uno scugnizzo pieno di risorse, decidono quindi di imbarcarsi in un viaggio straordinario attraverso l’oceano, destinazione New York City.

Là, Celestina spera di trovare sua sorella maggiore, che vive con il marito americano. I due giovani clandestini vengono però scoperti da Joseph Garofalo, il burbero commissario di bordo, e questo incontro cambierà sia il corso del viaggio che quello delle loro vite.

Da un manoscritto dell’immenso regista Federico Fellini e dello sceneggiatore Tullio Pinelli nascono in concomitanza un graphic novel unico, sceneggiato da Jean-David Morvan e disegnato da Ste Tirasso, e il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, una produzione Paco Cinematografica con Pierfrancesco Favino come protagonista.

ONE PIECE NEW EDITION n. 105

GREATEST n.284

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Dopo che Rufy è diventato uno dei Quattro Imperatori, si apre il sipario su una nuova era, in cui la situazione mondiale muta vertiginosamente. Quali avventure attendono il gruppo che salpa dal Paese di Wa?!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 5

QUEER LABEL n.4

di Mone Sorai

€ 6,50

Lasciata la Bolivia, la coppia si dirige verso altri tre paesi: Perù, Panama e Messico! Dopo essere riuscito a fare coming out con il fratello, Asahi si è scoperto capace di amare se stesso e Mitsuki senza più remore. Mentre i due continuano il loro viaggio felici e beati, le parole pronunciate da uno sconosciuto li colpiscono nel profondo…

SOLO LEVELING n. 20

TOON n.4

di DUBU(REDICE STUDIO),Chugong,h-goon

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

L’attacco dei giganti a Tokyo si è concluso per il meglio grazie all’intervento di Jinwoo, che ne è emerso più forte di prima, sebbene l’incontro con Legia, il Re dei Giganti, gli abbia lasciato molte domande a cui dovrà cercare risposta. Fosche nuvole si addensano all’orizzonte per il giovane hunter, mentre nel frattempo si avvicina la Conferenza Internazionale delle Gilde…

TENKAICHI n. 3

KAPPA EXTRA n.304

di Yosuke Nakamaru,Kyoutarou Azuma

€ 6,90

I PIÙ GRANDI GUERRIERI DEL GIAPPONE SI SFIDANO IN UN TORNEO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI!

Ha inizio il secondo scontro del primo turno del Tenkaichi: chi avrà la meglio fra “l’imperatrice dei ninja” Fuma Kotaro, formidabile guerriera dalle impareggiabili capacità fisiche e combattive, e “l’ineguagliabile nell’arte della spada corta” Toda Seigen, dotato di un potere che sembra trascendere le umane conoscenze? Uno spettacolo mozzafiato sta per schiudersi sotto l’avido sguardo dello scellerato sovrano demoniaco!

VERSUS n. 2

DRAGON n.318

di ONE,Kyoutarou Azuma,bose

€ 6,90

FANTASCIENZA E FANTASY SI SCONTRANO NELLO SCHIANTO DEFINITIVO DEL MULTIVERSO

Per contrastare i demoni che rischiano di distruggere l’intero genere umano, i maghi di Demonius hanno contattato altre dimensioni parallele in cerca di aiuto, ma ora, oltre ai superstiti di altre realtà altrettanto minacciate, hanno richiamato nel loro mondo anche tutti i diversi nemici naturali che ne mettono in pericolo l’esistenza. Per salvare l’umanità è necessario superare le differenze e fare in modo che le minacce si eliminino tra loro, ma il piano è più arduo del previsto…

X6 – CRUCISIX n. 6

GURO n.6

di Shiryu Nakatake

€ 5,20

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Shun è logorato dai sensi di colpa per ciò che è successo ad Anna, ma non è il momento di abbassare la guardia perché Kuga è di nuovo pronto ad attaccare. Shun, però, è ormai fuori controllo e sembra non rispondere più delle sue azioni… Riuscirà a dominare la rabbia e a dare finalmente il colpo di grazia al suo carnefice?!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 1

VARIANT COVER EDITION

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Il primo volume della serie si veste a nuovo con una fantastica variant cover, reperibile solo nelle fumetterie e nei canali di Edizioni Star Comics!

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 2

DERE n.15

di Ryoma Kitada

€ 6,50

COSA FARESTI SE POTESSI RIVIVERE L’ADOLESCENZA?

Tsutomu e Ageha hanno capito che entrambi stanno provando a rivivere in sogno la propria adolescenza in modo da non avere rimpianti… ma non sono gli unici a effettuare il time sleep! Questa volta cercheranno di ricominciare da capo il rapporto con una compagna di classe con cui non erano riusciti a fare amicizia…