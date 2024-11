Dragon Ball Daima: Goku è considerato il peggior padre di sempre?

Dragon Ball Daima ha sancito il ritorno di Goku sul piccolo schermo con una nuova storia esclusiva scritta dal defunto Akira Toriyama. Mentre il livello di potenza di Goku potrebbe renderlo uno dei combattenti più forti dell’universo, la maggior parte dei fan concorda sul fatto che il guerriero Saiyan non vincerà alcun premio “padre dell’anno” a breve. Durante la serie shonen, per un motivo o per l’altro, Goku non è ha potuto crescere i suoi figli e questo punto viene affrontato nell’ultimo episodio di Daima. Inutile dire che la nuova serie anime è una che è più che disposta a prendere in giro la mancanza di influenza genitoriale di Goku.

Goku, Glorio, Kaioshin e il nuovo membro Panzy stanno ancora lavorando per farsi strada nel Reame dei Demoni e attraversando i piani come caramelle. Incontrando altre forze di Gomah, il quartetto si ritrova bloccato nel suo viaggio per incontrare i Tamagami e ottenere le Sfere del Drago del Reame dei Demoni. Durante un breve intermezzo tra le battaglie, Panzy è ancora una volta stupita che Goku abbia la mente di un adulto nel corpo di un bambino ed è più che disposta a mettere in discussione le sue capacità di genitore.

Nel mettere in discussione l’età di Goku, Panzy si chiede come diavolo sia riuscito a essere un genitore di successo. Dal momento che Son non ha assolutamente alcun filtro, lo Z-Fighter è più che disposto a dire senza mezzi termini che non è stato molto coinvolto nell’educazione di Gohan o Goten. È una battuta di vecchia data che Goku non sia esattamente il tipo da “padre dell’anno”, ma vederlo lì ha lasciato perplessi molti fan degli anime. Se vuoi vedere la scena in questione, puoi cliccare sul video qui sotto.

Per iniziare, dovremmo esaminare la relazione di Goku con il figlio maggiore Gohan. Oltre a mettere costantemente Gohan in pericolo, si è perso una buona parte della vita di suo figlio perché è morto e ha chiesto ai suoi compagni Z-Fighters di non riportarlo in vita. Quando si trattava di casi come i Cell Games, Goku era più che disposto a mettere il futuro del mondo sulle spalle di Gohan, arrivando persino a lanciare a Cell un Senzu Bean per rendere la cosa “una lotta leale”. Mentre Gohan e Goku potrebbero essere in buoni rapporti in questi giorni, è difficile negare che combattere e allenarsi sembrano venire prima per il padre degli anime.

Nel cast di Goten, a volte sembra che Goku non sappia che il suo figlio più giovane esiste. La prima volta che si sono incontrati è stato durante la Saga di Buu, con Goten già bambino prima che Goku tornasse nella terra dei vivi. Mentre Goku sarebbe tornato in vita e sarebbe rimasto nella sua fattoria dopo la morte di Kid Buu, è discutibile quanto tempo abbia effettivamente trascorso interagendo con Goten.

Mentre Daima non ha reso ufficiale se ha effettivamente sentito Internet in relazione alle terribili capacità genitoriali di Goku, la serie anime fa certamente sembrare che lo abbia fatto con questa interazione. Poiché Dragon Ball Daima ha ancora parecchi episodi da raccontare prima di giungere alla conclusione, sarà interessante vedere quali altri colpi inflitti a Goku arriveranno nel nuovo anime.

