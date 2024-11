Hayao Miyazaki e l’Airone: il doc sul Maestro arriva al cinema

Il doc. è stato presentato in anteprima a Cannes e Lucca.

È stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 in occasione della consegna della Palma d’oro onoraria allo Studio Ghibli, Hayao Miyazaki e l’airone. Il documentario di Kaku Arakawa che racconta la lavorazione del film Il ragazzo e l’airone, arriverà al cinema il 25, 26, 27 novembre con Lucky Red.

Hayao Miyazaki e l’Airone: trama e dettagli

Girato durante i sette anni di lavorazione de Il ragazzo e l’airone (qui la nostra recensione), il documentario è un viaggio esclusivo nel processo produttivo e creativo dello Studio Ghibli e un’immersione nella storica collaborazione di Miyazaki con il produttore Toshio Suzuki, una sorta di danza tra inganni e amicizia, che rispecchia quella di Mahito e l’airone, con Suzuki che stimola Miyazaki a spingersi sempre più in là nella sua creatività, arrivando alla creazione di un capolavoro senza precedenti.

Un’occasione unica per entrare nel dietro le quinte de Il ragazzo e l’airone, capolavoro del cinema d’animazione che si è aggiudicato il secondo Premio Oscar e il Golden Globe e che in Italia ha incassato 7 milioni di Euro e registrato 1 milione di spettatori.

Uno sguardo sul passato e sul futuro di questo regista visionario. Sugli eventi e le persone che hanno influenzato umanamente e professionalmente le sue opere. Un viaggio immersivo nel processo creativo del Maestro e nei suoi rapporti di amicizia di lunga data.

Uno sguardo intimo, malinconico e sincero che apre un ulteriore scorcio sulla lunga carriera del Maestro dell’animazione nipponica e mondiale. Un artista che con la sua creatività ha cambiato per sempre il concetto di animazione per spettatori di tutte le età. In tutto il mondo.

Ne Il ragazzo e l’airone un airone cenerino e ostinato tormenta il giovane Mahito e ‘gli parla’ conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madri e matrigne, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita.

Sopra potete ammirare il poster, di seguito il trailer del documentario: