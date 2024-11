TMNT x Naruto svela una sorprendente connessione tra Kakashi e Splinter

Il manga di Naruto ha festeggiato i suoi 25 anni dal debutto con un progetto manga speciale. Stiamo parlando del crossover con le famose Tartarughe Ninja, un progetto che vede le famose tartarughe incontrare il Team 7 di Konoha. Il crossover in questione vede Raffaello, Leonardo, Michelangelo e Donatello arrivare in un mondo molto diverso da quello che i fan conoscono. Mentre April O’Neill si ritrova scortata in una pericolosa missione con Naruto, Sakura, Sasuke e Kakashi, l’ultima pagina del primo capitolo rivela una scioccante connessione tra Kakashi e Splinter.

Il mondo di questo crossover di fumetti è molto diverso da entrambi gli universi da cui provengono gli eroi. Mentre Konoha sembra essere lo stesso della serie ninja, il mondo delle Tartarughe Ninja è soprannominato “Big Apple Village”. Invece di ambientarsi in una moderna New York City, il crossover fonde le origini di TMNT nel mondo degli anime ninja, conferendo sia ai ninja adolescenti che al Maestro Splinter nuovi look e nuove abilità per adattarsi alla loro nuova ambientazione.

In questo crossover, Leonardo combatte contro Sasuke, Raffaello combatte Sakura, Michelangelo e Donatello combattono Naruto e i suoi cloni e Kakashi combatte il Maestro Splinter. Durante il confronto tra i mentori, sembra che a Splinter abbia ricevuto un importante potenziamento. Proprio come Kakashi può implementare il Chidori durante i suoi combattimenti, Splinter dimostra che anche lui può usare il potere del fulmine se necessario.

Nell’ultima pagina del primo numero del crossover, Kakashi afferma di sapere che Splinter è Hamato Yoshi. In tutta la tradizione delle Teenage Mutant Ninja Turtles, ci sono sempre state delle connessioni tra Yoshi e Splinter. Normalmente, il Maestro Splinter è o Hamato Yoshi dopo essere stato trasformato in un ratto, era il discepolo di Hamato ed è stato trasformato in quello che è attraverso le sostanze chimiche. In questo universo, sembra che Splinter fosse un tempo Hamato Yoshi e che avesse incontrato il ninja imitatore di Konoha in passato.

Questo primo degli quattro volumi del crossover rivelerà molte sorprese in questo nuovissimo mondo. Oltre a vedere la squadra 7 del Villaggio della Foglia affrontare Tartarughe ninja in combattimenti corpo a corpo, il primo volume ha presentato il Clan del Piede di questo mondo, il che significa che è molto probabile che Shredder si mostrerà. Se il grande villain del franchise delle Tartarughe Ninja dovesse allearsi con alcuni dei più grandi nemici di Naruto, questo renderebbe il crossover molto più acceso.

Fonte – Comicbook