Naruto x TMNT: il crossover mostra il Team 7 insieme a April O’Neil

Naruto è una delle serie shonen più importanti di sempre e recentemente abbiamo riportato che per celebrare i 25 anni dal debutto del manga, il franchise avrebbe realizzato un manga crossover con Le Tartarughe Ninja. IDW Publishing e Viz Media lavorano a questo progetto inedito e tutti i fan dei franchise saranno incuriositi di poter vedere le nuove tavole ufficiale che mostrano il Team 7 guidato da Kakashi, collaborare con April O’Neil.

L’anteprima mostra quello che i lettori vedranno nel fumetto, prima del suo debutto. Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto sarà rilasciato a metà novembre. L’anteprima speciale riunisce il Team 7 in una missione, con Kakashi è alla guida, e collabora con April O’Niel. La giornalista è riuscita a perorare la causa al Villaggio della Foglia e Tsunade ha chiesto alla squadra di Naruto di aiutare la ragazza. Di seguito riportiamo il contenuto:

Caleb Goellner sta scrivendo il fumetto dopo aver lavorato a Sonic the Hedgehog. Hendry Prasetya lavora ai disegni mentre Raul Angulo si occupa della colorazione. Inoltre, il lettering è stato assegnato a Ed Dukeshire. IDW Publishing e Viz Media hanno messo insieme un team di prim’ordine per gestire il fumetto e questa nuova anteprima promette grandi cose.

Si rivede il Team 7 ai tempi iniziali del manga, con Naruto che indossa sua iconica tuta arancione mentre Sasuke sfoggia il suo solito look blu-bianco. Per quanto riguarda Sakura, i capelli della giovane ninja sono corti, quindi siamo ben oltre l’arco dell’esame Chunnin.

Con un team d’eccezione al comando, Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto è solo l’ultimo crossover tra manga e fumetti occidentali. Non capita spesso che i fumetti occidentali portino i manga nel loro regno, ma è già successo. La Marvel una volta ha presentato un’impressionante collaborazione con L’Attacco dei Giganti. Ma oltre a questi, nel corso degli anni molti rappresentanti della Marvel come Wolverine, Deadpool e Spider-Man, hanno debuttato in versione manga. In questo momento, Deadpool Samurai è un grande successo per Marvel e Shueisha, dato che la sua seconda stagione è appena iniziata. Per quanto riguarda altre case editrici, la DC Comics si è già tuffata nei manga in passato. Joker One: Operation Joker ha debuttato un paio di anni fa con grande successo, in quanto presenta Joker che cresce un Baby Batman.

Fonte – Comicbook