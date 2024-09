Naruto celebra i 25 anni del manga con un video speciale

Naruto, il famoso manga di Masashi Kishimoto ha debuttato per la prima volta 25 anni fa, nel 1999. E per questo evento importante, sta celebrando l’occasione con uno video speciale che mostra i momenti più importanti della serie. Il manga di Masashi Kishimoto ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 21 settembre 1999. Sono passati 25 anni da quando è diventato uno dei franchise più grandi e influenti di tutti i tempi. Naruto è stato un tale successo per Shueisha che ha avuto continuità con una serie sequel, Boruto.

L’anno scorso la serie anime di Naruto ha festeggiato il suo 20° anniversario, e quest’anno tocca al manga. Sebbene siano passati 25 anni dal debutto, i fan si prendono ancora del tempo per evidenziare alcuni dei momenti più importanti della serie. Shueisha celebra questi 25 anni attraverso un nuovo video speciale che mostra i momenti migliori di Naruto.

Le vicende ruotano attorno a Naruto Uzumaki, un orfano ostracizzato da tutti gli abitanti del Villaggio della Foglia. Si scopre che anni prima, il villaggio aveva subito l’attacco dalla Volpe a Nove Code e per sventare ogni pericolo, suo padre, il quarto hokage, si era sacrificato e prima di perdere la vita aveva sigillato la volpe nel corso del piccolo Naruto. A causa di questo, Naruto è stato costretto a vivere da solo mentre tutti lo odiano. Nonostante tutto questo, il suo sogno era di diventare il leader dell’intero villaggio, l’Hokage, per ottenere il rispetto della gente.

Dopo la fine del manga, la serie ha avuto continuità con la serie sequel ufficiale, Boruto: Naruto Next Generations. Questo manga, scritto e illustrato da Mikio Ikemoto con Kishimoto che supervisionava la storia, ha presentato ai fan la nuova generazione rappresentata da Boruto Uzumaki. Boruto affronta i suoi problemi, e questi crescono a tal punto da arrivare alla seconda parte della serie sequel intitolata Boruto: Two Blue Vortex.

Al momento la celebrazione dei 20 anni dell’anime non ha ancora rivelato uno dei progetti annunciati l’anno scorso. Parliamo dei quattro episodi speciali programmati per settembre dell’anno scorso, successivamente posticipati. I quattro episodi dovrebbero portare il Team 7 in una nuova missione mai vista prima nel franchise. Il manga deve ancora annunciare se ci saranno o meno grandi piani per questa pietra miliare, ma data la grandezza di questo franchise, questo video speciale non sarà probabilmente l’unico modo per celebrare i 25 del manga.

