Solo Leveling: cosa bisogna aspettarsi dalla seconda stagione dell’anime?

Solo Leveling è arrivato all’inizio di quest’anno e si è rapidamente affermato come uno dei più grandi nuovi adattamenti anime del 2024. La storia di Jinwoo Sung è quella che vede il peggior cacciatore del mondo trasformato in quello che potrebbe essere il migliore, poiché le sue lotte anime hanno trovato eco nel pubblico. Dopo la conclusione della prima stagione, A-1 Pictures non ha rapidamente confermato il ritorno di Jinwoo sul piccolo schermo con la seconda stagione e, in base alle sue avventure iniziali, ci sono più di alcune cose che speriamo di vedere quando Solo Leveling tornerà l’anno prossimo.

Come abbiamo visto nel finale della prima stagione, Jinwoo ha subito alcuni cambiamenti grazie alla sconfitta finale del Comandante Rosso Sangue Igris. Quasi vicino alla morte nella lotta contro il cavaliere rosso e il suo esercito infinito, Sung è salito di livello in un modo che non aveva mai sperimentato. Invece di aumentare semplicemente le sue statistiche, il protagonista dell’anime è stato in grado di cambiare la sua classe in quella di un “Negromante”, ovvero uno stregone che ha la capacità di tessere incantesimi in relazione ai morti.

Grazie al fatto che Jinwoo è diventato parte di un misterioso nuovo sistema, i suoi poteri sono solo aumentati e uno degli aspetti di questo che speriamo di vedere è un’esplorazione completa dei suoi nuovi poteri da Negromante. Mentre il “Cacciatore peggiore del mondo” ha dimostrato che la sua forza e velocità sono quasi ineguagliabili in termini di avversari che ha affrontato finora, concedergli poteri sui morti e fargli evocare spettri per combattere al suo fianco rende questo un gioco completamente nuovo.

Il più grande ostacolo che Jinwoo deve affrontare è la Torre dei demoni, un luogo dall’aspetto terrificante che ha qualcosa di cui l’eroe ha disperatamente bisogno. Se l’eroe degli anime dovesse salire in cima a questa nefasta struttura, riceverà un elisir che curerà qualsiasi malattia o ferita, il che funzionerebbe perfettamente per risolvere i mali di sua madre. Aggrappata alla vita, la madre di Jinwoo ha bisogno di un miracolo e il protagonista mira a realizzarne uno.

La Demon Tower è diversa da qualsiasi ambiente che abbiamo visto in una serie anime, sembra un edificio che è sia avvolto da catene che costantemente in fiamme. Nonostante i progressi che Jinwoo ha fatto, questa sarà sicuramente la sua sfida più dura fino ad oggi. Nella seconda stagione, vogliamo sicuramente vedere ogni angolo e fessura di questo nuovo ambiente esplorato e nel farlo, dare a Jinwoo le sfide più difficili della sua relativamente breve carriera di cacciatore.

Mentre la seconda stagione della serie televisiva arriverà nel 2025, avrai l’opportunità di vederla in anticipo se non ti dispiace andare al cinema. Solo Leveling – Reawakening è un film di compilation che non solo conterrà gli episodi finali della prima stagione, ma anche le prime puntate della seconda. Considerando che film di compilation come Demon Slayer, Dandadan, Bocchi The Rock e molti altri hanno avuto successo al botteghino in tutto il mondo, questo ha senso.

Fonte – Comicbook