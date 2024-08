Solo Leveling: svelati i primi aggiornamenti sulla seconda stagione

Solo Leveling è pronto a dare continuità alla sua serie anime con la seconda stagione. All’inizio di quest’anno, il web-comic di successo ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo e lo studio di animazione, A-1 Pictures, ha davvero creato un prodotto di altissima qualità. Il cacciatore più debole del mondo, Jinwoo, ha fatto molta strada nella prima stagione della serie anime. Quindi tutti gli occhi sono ora puntati sulla seconda stagione. E adesso arrivano nuove informazioni importanti da parte del produttore della serie anime, che ha appena dato un grande aggiornamento sullo stato della seconda stagione di Solo Leveling.

Sui social media, Atsushi Kaneko ha concesso ai fan di Solo Leveling l’aggiornamento che tutti stavano aspettando. Il produttore, che lavora con A-1 Pictures da anni, ha confermato che la seconda stagione ha terminato il doppiaggio. Per quanto riguarda il resto della produzione, il lavoro sta procedendo velocemente. Quindi Kaneko spera che il team abbia presto qualche chicca da mostrare ai fan.

“Oggi finalmente, il doppiaggio di tutti gli episodi della seconda stagione è stato completato con successo. Ci sono così tante cose che non posso dire, ma prima di tutto, voglio ringraziare di cuore tutti i membri del cast per il loro duro lavoro. Anche alla mia età, mi sento in grado di andare avanti grazie al supporto dello staff dello show. La seconda stagione di si sta sviluppando a un ritmo frenetico, quindi per favore aspettate ancora un po’ finché non saranno pubblicate nuove informazioni!” ha scritto Kaneko.

Chiaramente, Kaneko e l’intero team di Solo Leveling stanno lavorando duramente. Non c’è ancora una finestra di rilascio per la nuova stagione, ma nonostante ciò, A-1 Pictures sta andando avanti con la produzione per poter sfruttare lo slancio della prima stagione di Solo Leveling. La première dell’anime a gennaio ha ottenuto recensioni entusiastiche, quindi le speranze per la seconda stagione sono alte. E grazie a questo nuovo aggiornamento, sappiamo che Solo Leveling è partito alla grande per il suo grande ritorno.

