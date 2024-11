Dandadan: l’anime rivela la nuova trasformazione di Aira

Dandadan ha scosso il mondo degli anime con il settimo episodio, incentrato sulla tragica storia passata dello spettro noto come Acrobat Silky. Oltre alla contorta storia delle origini del fantasma, gli spettatori dell’anime hanno anche scoperto di più su Aira, una compagna di classe di Okarun e Momo che ha una cotta per la prima. Nel tentativo di salvare la vita della ragazza dai capelli rosa, Acrobat ha rinunciato alla sua stessa esistenza per assicurarsi che il personaggio continuasse a vivere. Così facendo, Aira non solo ha ricevuto una nuova possibilità di vita, ma ha anche la capacità di trasformarsi in una creatura molto simile a Okarun grazie alla sua relazione con Turbo Granny.

Mentre la tragica storia di Acrobat Silky ha fatto commuovere molti spettatori, Dandadan non ha perso tempo a tuffarsi nuovamente nei lati più umoristici e duri dell’adattamento anime. Nell’ultimo episodio, la rivalità tra Aira e Momo per l’affetto di Okarun è al centro dell’attenzione. Mentre Momo continua a lottare con le proprie emozioni, Aira sa esattamente cosa vuole e fa capire chiaramente che è innamorata di lui.

Proprio come Okarun può trasformarsi in una nuova forma che assomiglia alla Turbo Granny, sembra che Acrobat Silky prestando la sua essenza ad Aira, abbia permesso alla ragazza dai capelli rosa di fare lo stesso. A causa dell’invasione di nuovi spiriti, tra cui uno spirito in stile mostro di Loch Ness che assomiglia molto a un certo re dei mostri e a un pugile crostaceo e vecchi spiriti, i Serpoiani,, Aira ha messo alla prova il suo potere.

Negli ultimi momenti dell’ottavo episodio, Okarun è tenuta ferma grazie alle capacità psichiche degli alieni Serpo. Per salvare l’oggetto del suo affetto, Aira ha dimostrato di avere ora a disposizione il potere di Silky ed è assolutamente grandioso. Sebbene non abbiamo visto la piena dimostrazione di ciò che Aira può ora fare, è in grado di usare i suoi capelli per respingere uno dei Serpoiani e di sicuro diventerà una degna alleata di Okarun e una diabolica “nemica-amica” di Momo.

Al momento la prima stagione di Dandadan si avvicina alla sua conclusione, ma non è così per il manga. Il mangaka Yukinobu Tatsu non ha accennato all’idea che la storia di Momo e Okarun finirà tanto presto.

Fonte – Comicbook