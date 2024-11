Dragon Ball: i film della serie sono più facili da guardare adesso?

L’uscita di Dragon Ball Daima ha fatto sì che i fan guardassero di nuovo i primi momenti del franchise di Dragon Ball. L’ultimo lavoro di Akira Toriyama Ball è un ritorno totale alle coraggiose avventure fantasy soprannaturali del primo manga/anime di Dragon Ball, compreso il ritorno di Goku in versione bambino, alle prese con le macchinazioni del Reame dei Demoni e dei suoi abitanti.

Un tempo il benevolo Re Gurumes diventa avido dopo aver scoperto una grande riserva di rubini sotto il suo regno. La sua avidità lo porta a distruggere i raccolti e le case dei suoi sudditi alla ricerca di altro, con il risultato di essere maledetto e trasformato in un mostro. Ora setaccia la terra alla ricerca delle sette sfere del drago, per chiedere a Shenron di placare la sua fame infinita. Gli scagnozzi del re scoprono che non è così facile rubare la sfera del drago a Goku, il quale, una volta scoperta la difficile situazione del regno, decide di liberare la terra dall’oppressione del re.

Questo è il film d’animazione di Dragon Ball, che ha dato il via a un’intera generazione di fan in tutto il mondo. Goku e Crilin ricevono l’incarico da Roshi di salvare la principessa addormentata da Lucifero in modo da poterli assumere come suoi studenti. Ma la missione si rivela più pericolosa di quanto si pensasse.

Il secondo dei film animati di Dragon Ball è un classico che si svolge all’inizio, quando Son Goku e Crilin fanno un provino per diventare studenti di arti marziali del Maestro Roshi. A differenza del primo film, questo si addentra nel lato fantasy soprannaturale dell’universo di Dragon Ball, con Lucifero, un paio di tropi di lupi mannari e la principessa addormentata principale. Ed è anche uno dei film più oscuri.

Il Maestro Muten ha portato a termine la missione che più gli stava a cuore: addestrare Goku e Krillin per farli diventare combattenti supremi. Così, organizza una gara per mettere alla prova il loro coraggio in una competizione organizzata dall’imperatore Chiaotzu. Tuttavia, non tutti rispettano le regole, poiché un membro della famiglia del sovrano progetta di usare le Sfere del Drago per estorcere denaro e potere alla famiglia reale.

La continuità di Dragon Ball è notoriamente poco chiara e film come Mystical Adventure ne sono una delle ragioni principali. Il film racconta una versione alternativa della storia di Dragon Ball, iniziando con Goku e Krillin che si allenano con il Maestro Muten per un torneo mondiale di arti marziali, solo per essere coinvolti in una caccia alle Sfere del Drago, in competizione con l’esercito del Fiocco Rosso. Il film presenta l’introduzione di personaggi come Tenshinhan e Chiaotzu e si concentra sul lato delle arti marziali della serie.

Il Cammino dell’eroe (1996) racconta di nuovo l’arco narrativo iniziale di Dragon Ball, incluso il primo incontro di Goku con Bulma e la scoperta delle Sfere del Drago, della tecnologia della Capsule Corp e di nemici come l’esercito del Fiocco Rosso e i suoi mortali androidi. Se qualcuno ha bisogno di una rapida introduzione alle origini della storia e dei personaggi di Dragon Ball, questo è il film giusto.

Fonte – Comicbook