One Piece – Netflix: l’attrice di Nico Robin rilascia un aggiornamento sulla produzione

La seconda stagione del live-action di One Piece è fase di produzione e la nuova attrice che interpreterà la misteriosa Nico Robin ha condiviso un promettente aggiornamento su come sta andando il tutto mentre confessa di aver terminato la sua parte nella nuova stagione. La serie live-action di One Piece si è rivelata un enorme successo quando è arrivata per la prima volta su Netflix l’anno scorso. Da questo inaspettato successo è arrivata la conferma di una seconda stagione. Questa è in piena fase di riprese dall’inizio di quest’estate, periodo durante il quale sono stati svelati nuovi attori.

Ci sono alcuni personaggi chiave che faranno il loro debutto nella prossima stagione e i fan sono particolarmente entusiasti di vedere Nico Robin, che sarà interpretata da Lera Abova. E secondo un nuovo aggiornamento condiviso con i fan su Instagram, Abova ha già terminato la sua parte nelle riprese della serie.

Riguardo questa seconda stagione, il mangaka creatore Eiichiro Oda ha precedentemente confermato che la serie live-action di One Piece affronterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island del manga con i suoi episodi.

La serie live-action di One Piece ha già apportato modifiche al modo in cui la versione originale degli eventi si è svolta durante la prima stagione, e ciò probabilmente continuerà. Sebbene Robin non giochi un ruolo importante in nessuno di questi archi narrativi come uno dei membri dei Baroque Works, c’è la possibilità che la serie Netflix possa espandere il suo ruolo in tutto questo, poiché i fan probabilmente vorranno vederla molto di più in scena.

Per quanto riguarda la data o finestra di uscita della nuova stagione, sfortunatamente Netflix non ha ancora annunciato nessun aggiornamento. La prima stagione è stata in lavorazione per quasi dieci anni prima della sua première, ma è improbabile che questa seconda stagione impiegherà altrettanto tempo prima di fare il suo debutto. Lo stesso Oda è molto coinvolto nella produzione (al punto che il manga è andato in pausa di conseguenza), quindi è probabile che questa volta ci sarà una svolta più rapida.

Fonte – Comicbook