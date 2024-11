Weapon X-Men, la nuova strike force di Cable, Deadpool e Wolverine

Metti insieme Wolverine, Deadpool, Cable e qualche altro mutante dal brutto carattere ed ecco la nuovissima e completamente diversa WEAPON X-MEN (niente a che vedere con il gruppo di varianti multiversali di Wolverine protagonista dell’ultima miniserie omonima)! Joe Casey torna nel mondo degli X-Men e, insieme all’acclamato disegnatore ChrisCross, il celebre sceneggiatore degli X-Men presenterà la squadra di mutanti più tosta mai riunita un nuovo X-Title che verrà lanciato a febbraio con un primo numero di dimensioni X-tra.

In WEAPON X-MEN, questa nuova e letale squadra di icone mutanti, tra cui WOLVERINE, DEADPOOL e CABLE, non farà prigionieri e si lancerà all’attacco di qualsiasi roccaforte nemica da distruggere! E con ONE WORLD UNDER DOOM che avrà un impatto sull’intero Universo Marvel l’anno prossimo, la loro prima tappa è Latveria!

Dopo il Dottor Destino, gli obiettivi di Weapon X-Men saranno sfrenati quanto loro, compresa una nuovissima minaccia che costringerà questo gruppo di eroi agguerriti a concentrarsi e a scatenare le loro abilità letali come non hanno mai fatto prima.

Weapon X-Men’s targets will be as wild as they are, including an all-new threat that will force this group of badass heroes to lock in and unleash their deadly skills like they never have before. pic.twitter.com/r7LNxprCae

