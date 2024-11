One-Punch Man: il nuovo manga di ONE sbarca su Shonen Jump

Il mangaka di One-Punch Man, ONE, ha lavorato a tanti altri progetti e uno di questi è pronto a sbarcare sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Al momento è da un pò che non si vede Saitama in azione, e nonostante alcune nuove uscite del webcomic a sorpresa, One-Punch Man è inattivo da un poò ormai. ONE però non pè rimasto inattivo, in quanto ha lavorato a nuovi manga in collaborazione con mangaka di altre serie. Uno di questi è stato Versus, pubblicato con Monthly Shonen Sirius di Kodansha dal 2022, e il secondo sta per arrivare su Shonen Jump.

Si tratta di Bug Ego, una serie manga scritta da ONE e disegnata da Kiyoto Shitara, e ha debuttato sulle pagine di Weekly Young Jump Magazine di Shueisha nel 2023. Ora è stata ufficialmente concessa la licenza per un’uscita in lingua inglese e arriverà nella libreria digitale di Shonen Jump a partire da lunedì 18 novembre insieme a molte altre serie.

Bug Ego è stato lanciato per la prima volta come one-shot su Weekly Young Jump di Shueisha nella primavera del 2023. Successivamente ha ricevuto una serializzazione completa. Mentre la serie è attiva da circa un anno, al momento sono disponibili solo due capitoli.

La serie segue le vicende di uno studente di scuola superiore di nome Makoto Hitsujiya, che incontra un compagno di studi di nome Takehiro Kokudou. Quest’ultimo mostra a Makoto strani disturbi soprannominati “Insetti”. Si tratta di strani eventi che si attivano solo eseguendo una determinata azione, e i due studenti alla fine legano grazie ai loro esperimenti con questi insetti. Come previsto, non passa molto tempo prima che i due si trovino in una situazione molto più grande di quanto avrebbero mai potuto aspettarsi di trovarsi.

Per quanto riguarda One-Punch Man invece, oltre al manga tutt’oggi in corso, l’anime è ora in lavorazione e tutti i fan sono impazienti di assistere al suo attesissimo ritorno con la terza stagione. Attualmente in produzione, al momento non ci sono informazioni o dettagli su una possibile data o finestra di uscita. J.C. Staff, che ha lavorato sulla seconda stagione, tornerà anche per la terza e tanti fan sperano di non rimanere delusi come accaduto per la stagione precedente.

