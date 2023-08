One Punch Man si pone come una parodia dei battle shonen, presentando un protagonista già forte che va oltre la comprensione dell’essere umano, del lettore e anche degli altri eroi che difendono la Terra cercando di soddisfare in primis i loro interessi. Ma il vero segreto dietro questo livello così alto di forza, quale potrebbe essere?

Sono uscite tante teorie in merito, ma quella più popolare potrebbe riguardare proprio la natura del protagonista probabilmente non umana come tutti pensiamo. Ebbene sì, diamo per scontato che Saitama sia un umano ma alla fine non abbiamo alcuna prova al riguardo e la congettura riguardante la sua natura aliena può reggere perfettamente.

L’ipotesi non è presente solamente tra gli appassionati, ma viene descritta anche nel manga dal Dr. Genus, il geniale cattivo della House of Evolution. Il dottore discute della probabile situazione di Saitama, affermando che il suddetto non sia un semplice “sovraumano”, ma un mosto, una creatura che va oltre la nostra immaginazione.

“Non importa gli sforzi che un essere umano possa fare, alla fine dovrà sempre imbattersi nei suoi limiti. La crescita è dovuta anche alla genetica, ma un umano ha dei limiti, punto. Troppo potere, troppa forza diventa un fardello troppo pesante da portare e il corpo prima o poi potrebbe risentire e non reggere.” Per definizione chiunque sopporti questo limite, facendone addirittura un punto di forza può essere considerato un mostro, un alieno.

One Punch Man: Saitama potrebbe non essere umano?

Nel manga si parla di “limitatore” all’interno dell’essere umano, sempre presente in ognuno di noi. Tale fardello può essere in un certo senso rimosso dopo varie prove; il concetto è stato condiviso anche da Psykos, consigliere militare della Monster Association.

Dopo numerose prove e battaglie che mettono l’eroe in fin di vita, o meglio in uno stato di pre-morte, il corpo può rispondere in maniera positiva a tale stimolo, ricreando quindi una genetica fuori dal comune, sbloccando allo stesso tempo un potenziale incredibile.

Ma questa ipotesi sarebbe plausibile se Saitama avesse davvero affrontato tali battaglie, ma come ben sappiamo la sua routine è diversa da quella descritta da Genus. L’eroe apatico infatti ha sempre confermato che il segreto della sua forza riguardava solo ed esclusivamente un arduo allenamento base, comprensivo di 100 flessioni, 100 addominali e una corsa di 10 chilometri su base giornaliera: cose molto lontane dal combattere fino alla morte.

La prova che il “limitatore” umano potesse essere rotto l’abbiamo avuta con Garou, quando durante la saga a lui dedicata è davvero diventato un mostro, distruggendo i suoi limiti raggiungendo così una potenza incredibile. Nonostante questo Saitama ha vinto contro Garou, uscendo ancora una volta illeso dallo scontro. Quindi quale potrebbe essere il segreto della sua potenza?

Saitama è un Alieno, così come Goku?

La congettura che Saitama venga da un altro Pianeta e un po come Goku non lo ricorda affatto, potrebbe essere sostenuta, anche perché tale potenza la scienza di certo non lo può spiegare e anche all’interno del manga tutti i personaggi sono consapevoli di questa cosa.

Genus visto che non può spiegare un livello di forza così alto, ha deciso di ricorrere a delle congetture scientifiche per quantificare quanto visto all’interno degli scontri del protagonista di One Punch Man, non credendo che possa esistere un essere umano così potente sulla faccia della Terra.

Detto questo Saitama rimane sempre e comunque un personaggio parodistico, volto a prendere in giro la natura dei vari battle shonen in circolazione, dove i protagonisti iniziano da un punto dove sono più deboli fino ad arrivare con l’allenamento e le battaglie, a un livello di forza incredibile.

Questo concetto probabilmente porta ONE e Murata a non rivelare mai il vero motivo dietro la forza di Saitama e quasi sicuramente l’opera si concluderà lasciando il pubblico solamente con delle teorie e delle ipotesi, nulla di più. Voi cosa ne pensate?

