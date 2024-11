Dragon Ball Daima: il nuovo episodio svela le vere intenzioni di Glorio

Il sesto episodio di Dragon Ball Daima continua a seguire Goku, Kaioshin, Panzy e Glorio esplorare il Reame dei Demoni. Nel loro tentativo di scoprire le Sfere del Drago di questo nuovo mondo, gli eroi stanno ancora imparando molto sul regno e oltre a conoscerci meglio a vicenda. Con l’ultima puntata che rivela nuovi segreti sull’origine di Kaioshin il Supremo, i fan hanno la possibilità di dare un’occhiata alle vere intenzioni di Glorio, che potrebbero comportare seri guai per i Guerrieri Z. Oltre a questo, gli spettatori possono anche assistere alla potenza di Glorio durante un combattimento inaspettato contro Goku.

Mentre il quinto episodio della serie ha visto Goku e i suoi alleati in una buona posizione, ricevendo alcune risorse necessarie dal padre di Panzy, la loro fortuna non è durata molto. Grazie al sovraccarico della loro nave di Panzy, Goku e gli altri sono stati ostacolati nella loro ricerca per usare le Sfere del Drago del Reame dei Demoni. Durante la loro prima notte in una grotta vicina, Glorio coglie l’occasione per parlare con il suo capo segreto, la cui identità potrebbe sorprendere i fan.

Kaioshin il Supremo ha avuto un presentimento su Glorio negli ultimi episodi, incapace di capire il guerriero del Reame dei Demoni che è apparso opportunamente quando i Guerrieri Z avevano più bisogno di qualcuno. Mentre Glorio inizialmente aveva dichiarato di lavorare per uno dei signori del Reame dei Demoni, si scopre che in realtà sta lavorando per la dottoressa Anisu. La scienziata non solo è uno dei personaggi più malvagi del Reame dei Demoni visti finora, ma è anche la sorella di Kaioshin, il che significa che molto probabilmente ha un potere importante.

Nel tira e molla tra Glorio e Anisu, il primo riferisce al suo capo che le cose stanno andando come previsto e che sta conducendo Goku e Kaioshin esattamente nel punto in cui lo scienziato vuole che arrivino. Mentre Glorio potrebbe essere un agente segreto tra le fila di Goku, la battaglia tra i due potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai fan.

Incontrando un Minotauro in una grotta vicina, Goku e Glorio decidono di ignorare completamente questa nuova minaccia per combattere l’uno contro l’altro. Nonostante il protagonista Saiyan sia tornato bambino, può ancora trasformarsi in un Super Saiyan, e questo gli dà un grande vantaggio su Glorio.

Nell’episodio sei di Dragon Ball Daima, Glorio è in grado di mostrare le sue abilità magiche, lanciando alcuni importanti attacchi energetici a Goku. Fortunatamente, Goku riesce a cavarsela trasformandosi e teletrasportandosi alle spalle del guerriero demoniaco. Anche se Glorio tradisse Goku e i suoi alleati, sembrerebbe che il demone abbia ancora una dura battaglia che lo attende una volta che lo fa.

Fonte – Comicbook