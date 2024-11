Attack on Titan: The Last Attack conquista il box office giapponese con un weekend di debutto sorprendente

Il finale epico di Attack on Titan, uno degli anime più iconici di sempre, sta lasciando un segno indelebile non solo nei cuori dei fan ma anche al botteghino giapponese. Attack on Titan: The Last Attack, probabilmente ultimo, film dedicato alla saga, ha superato ogni aspettativa al suo debutto nelle sale, dimostrando che il richiamo del Rumbling è più forte che mai.

Il trionfo al botteghino: un successo da $1,63 milioni

Nel weekend di apertura, The Last Attack ha conquistato il primo posto al box office giapponese, incassando circa 1,63 milioni di dollari. Sebbene il dato possa sembrare modesto rispetto ai blockbuster hollywoodiani, è un risultato impressionante considerando che si tratta di un film compilation. La pellicola ha surclassato concorrenti come Venom: The Last Dance e Red One, confermando la potenza del brand Attack on Titan.

A rendere ancora più significativo il traguardo è il fatto che il film ha battuto anche Fuuto Tantei: Kamen Rider Skull no Shozo, l’ultimo capitolo del popolare franchise di Kamen Rider, che si è piazzato al quinto posto.

Anime e cinema: la formula vincente delle compilation

Negli ultimi anni, gli anime hanno trovato un nuovo modo di affascinare il pubblico cinematografico attraverso i film compilation. Produzioni come Demon Slayer, Dandadan e Dragon Ball Daima hanno dimostrato che il riadattamento di episodi per il grande schermo può attirare sia i fan fedeli che nuovi spettatori. Anche The Last Attack, pur non introducendo una storia completamente inedita, ha conquistato il pubblico grazie alla spettacolarità delle sue scene e all’aggiunta di un intrigante contenuto post-crediti.

La scena post-crediti: un omaggio inaspettato

Una delle sorprese più discusse di The Last Attack è la scena post-crediti, che ha spiazzato i fan. Invece di accennare a un possibile sequel, la scena mostra Eren, Mikasa e Armin in un universo alternativo, seduti in un cinema a commentare ironicamente gli eventi del film.

Questa sequenza è tratta da Attack on School Castes, una serie di racconti brevi del creatore Hajime Isayama che immagina i protagonisti in un mondo senza Titani. In questa realtà, il Survey Corps vive una vita ordinaria, lontana dagli orrori dell’umanità. Sebbene School Castes non abbia ancora una trasposizione animata completa, i fan continuano a sperare in un progetto dedicato.

Il futuro di Attack on Titan

Hajime Isayama ha dichiarato più volte di non avere intenzione di tornare all’universo di Attack on Titan con una nuova serie. Tuttavia, l’autore non ha escluso la possibilità di esplorare storie brevi, come dimostra Attack on Titan: Bad Boy, che approfondisce il passato di Levi.

Il successo di The Last Attack dimostra che l’eredità del franchise è ancora viva e vegeta. Anche se non ci sono piani concreti per nuove storie, il mondo di Attack on Titan rimane una fonte inesauribile di ispirazione, e i fan possono continuare a sperare in altre sorprese.

Fonte Comic Book