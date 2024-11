Mentre Digimon celebra il suo 25° anniversario, il franchise dimostra di essere ancora in piena espansione. Originato come una linea di giocattoli virtuali Bandai nel 1997, Digimon si è evoluto in una delle saghe più amate, con anime, film, videogiochi e molto altro. Ora, Hiromi Seki, storico produttore della serie, ha lasciato intendere che il futuro del franchise è già in cantiere, affidato a una nuova generazione di creatori e produttori.

Un passaggio di testimone per Digimon

Hiromi Seki, che ha lavorato su Digimon sin dall’uscita di Digimon Adventure nel 1999, ha confermato in un’intervista a Crunchyroll che il franchise sta passando il testimone a una nuova squadra. “Abbiamo una nuova generazione di produttori che sta prendendo in mano il futuro di Digimon. Questa nuova squadra guiderà il progetto e svilupperà nuove idee,” ha spiegato Seki.

Seki ha anche espresso entusiasmo per il futuro: “Credo che Digimon continuerà a evolversi. La nuova squadra penserà a come plasmare la prossima generazione di Digimon, e spero che i fan continueranno a supportarlo.”

Il futuro dell’anime: cosa aspettarsi?

L’ultimo anime originale del franchise, Digimon Ghost Game, si è concluso nel 2023, ma Digimon non ha rallentato il ritmo. Negli ultimi anni, la saga ha esplorato nuove storie attraverso film come Digimon Adventure Last Evolution Kizuna e Digimon Adventure 02: The Beginning. Questi progetti hanno portato avanti le timeline dei DigiPrescelti originali e della seconda generazione, fornendo conclusioni emozionanti per entrambe le serie.

Guardando avanti, un nuovo progetto, Digimon Adventure -Beyond-, è già in produzione e uscirà sotto forma di video musicale anime nel marzo 2025. Diretto da Hiroyuki Kakudo, questo speciale presenterà versioni più adulte dei DigiPrescelti originali, suggerendo che potrebbe essere un ultimo addio alle loro avventure prima che il franchise si sposti verso nuove storie.

Evoluzione continua: nuove storie all’orizzonte

Con il probabile addio definitivo alla serie originale, Digimon potrebbe intraprendere una strada completamente nuova. Seki ha suggerito che il team sta esplorando possibilità innovative, ma senza dimenticare l’essenza che ha reso il franchise così amato. Che si tratti di una serie completamente nuova, di un reboot o di film che espandano ulteriormente l’universo di Digimon, il futuro sembra luminoso.

Un messaggio per i fan

Seki ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto duraturo: “Grazie per aver amato Digimon. È grazie a voi se il franchise continua a evolversi e a crescere.” Con l’arrivo di nuove generazioni di produttori e creatori, Digimon è pronto a entrare in una nuova era, mantenendo vivi i suoi valori di avventura, amicizia e crescita personale.

Per chi ha seguito le avventure dei DigiPrescelti sin dagli anni ‘90, il futuro di Digimon rappresenta un’occasione per scoprire nuove storie e, allo stesso tempo, celebrare una legacy che ha segnato milioni di spettatori in tutto il mondo.

