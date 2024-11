Dandadan: l’anime uccide già un personaggio importante

Con il settimo episodio, Dandadan potrebbe aver regalato ai fan uno dei momenti più emozionanti dell’anno. La serie, già nota per le sue scene d’azione spettacolari e le sue bizzarre dinamiche sovrannaturali, sorprende nuovamente spostando l’attenzione su un racconto carico di emozione. Grazie alla maestria di Science SARU, studio dietro successi come Devilman Crybaby e Japan Sinks, questo episodio non solo colpisce per la narrazione, ma porta anche alla tragica perdita di un personaggio chiave.

Una morte inaspettata

Nel sesto episodio, Okarun, Momo e la nuova arrivata Aira affrontano la terrificante Acrobat Silky, uno spirito capace di trasformare i suoi capelli in armi letali. Convinta che Aira sia sua figlia, Acrobat Silky è disposta a tutto pur di stabilire quel legame familiare, anche a uccidere chiunque si frapponga sulla sua strada.

Purtroppo, nell’episodio sette, Aira non riesce a sopravvivere allo scontro. Mentre Momo e Okarun si salvano grazie alle loro abilità sovrannaturali, Aira, essendo una ragazza normale, non ha la stessa fortuna. Il gruppo tenta disperatamente di rianimarla, ma senza successo. Ed è qui che entra in gioco l’inaspettata eroina: Acrobat Silky.

Il sacrificio di Acrobat Silky

In un gesto commovente, Acrobat Silky decide di sacrificarsi per salvare Aira, trasferendole la propria aura vitale. Questo atto di altruismo porta alla scomparsa definitiva dello spirito, ma permette ad Aira di tornare in vita. Il sacrificio di Acrobat Silky non è solo un momento cruciale per la trama, ma rappresenta uno dei momenti più emotivi della serie, soprattutto quando viene rivelata la sua tragica storia.

Il passato straziante di Acrobat Silky

Acrobat Silky, prima di diventare uno spettro, era una madre amorevole che faceva di tutto per sua figlia. Attraverso una serie di flashback, vediamo la donna lavorare duramente per comprare un vestito alla sua bambina e trascorrere del tempo con lei. Tuttavia, il destino si rivela crudele: coinvolta con uomini malvagi, probabilmente per necessità economiche, Silky viene brutalmente aggredita e perde sua figlia, rapita dai suoi assalitori.

In un momento di disperazione e dolore, Silky vaga per le strade con ferite aperte, finché non incontra una giovane Aira. Nella sua mente distrutta, Silky confonde Aira con sua figlia, trasformandosi nello spettro che il gruppo affronta nell’episodio.

Un episodio destinato a lasciare il segno

Grazie alla potente narrazione e alla straordinaria animazione di Science SARU, il settimo episodio di Dandadan non è solo un punto di svolta nella trama, ma si candida come uno dei migliori episodi anime del 2024. Con una miscela di azione e dramma emotivo, la serie dimostra di essere molto più di un semplice shonen sovrannaturale.

Cosa ci riserveranno i prossimi episodi? Una cosa è certa: Dandadan continua a sorprendere e conquistare, episodio dopo episodio.

Fonte Comic Book