Insieme | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-11-22T07:00:20+01:00 Un albo illustrato dolce nelle illustrazioni, nei testi, nel messaggio e dalla forma che amplifica la potenza della tematica affrontata. Un libro consigliatissimo per coloro che amano i libri molto particolari e dal messaggio importante. Testi: Émilie Chazerand Illustrazioni: Amandine Piu Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Editore Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 52 pp. Formato: 26×27,2 cm, Cartonato/Fustellato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 17,90 €

Condividere è una delle cose più belle che si possono fare con gli altri. Che si sia bambini o adulti la gioia di poter stare insieme e scambiare qualcosa con gli altri è impagabile. L’essere umano è un animale sociale e ha bisogno di stare insieme agli altri individui. Sia per confrontarsi, per supportarsi e anche e soprattutto per crescere, specie nei primi anni di età. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema centrale proprio questo. Insieme è un albo illustrato scritto da Émilie Chazerand, illustrato da Amandine Piu, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel marzo 2024. Questo libro è infatti uscito originariamente in Francia per Editions de La Martinière Jeunesse, con il titolo “Ensemble” nel maggio 2024.

Questo albo illustrato è sviluppato con una serie di rimandi tra una situazione in solitaria e una in gruppo. Le pagine si alternano quindi in questa dualità spezzata anche dai buchi nelle pagine che lasciano intravedere parte della successiva. Inizia recitando: Da soli, abbiamo dei segreti. Insieme, abbiamo dei ricordi. E poi, Da soli siamo forti, insieme siamo invincibili. Da soli progettiamo, insieme realizziamo. Insomma una sequela di situazioni in cui il singolo è comunque importante e dal grande valore. Ma la comunità, l’unione, e lo stare insieme, fa la forza.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo libro, come dicevamo, è illustrato da Amandine Piu e scritto da Émilie Chazerand. Di Amandine Piu avevamo già recensito il bellissimo leporello, anch’esso pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore, Tutto buio, scritto da Gilles Baum. Anche qua ci troviamo di fronte ad un’opera speciale e straordinaria. Infatti, non è soltanto il testo poetico e le illustrazioni delicate dai toni pastello, a rendere questo libro bellissimo. Ma anche la forza del messaggio che parla dell’importanza dello stare insieme. Oltre a ciò, il gioco di fustelle tra le pagine rende il messaggio ancor più immediato e potente.

Le stupende illustrazioni, dolci e giocose di Amandine Piu rendono il testo di Émilie Chazerand ancor più coinvolgente e tenero. Il testo e le illustrazioni infatti viaggiano di pari passo in continui rimandi che creano curiosità e voglia di girar pagina per sapere ogni volta cosa succederà. In questo albo illustrato non c’è un vero e proprio protagonista. Ci sono piuttosto dei protagonisti. Che si alternano in pagine dove sono gli unici personaggi, e pagine dove sono al centro di situazioni piene di altri.Ciò che rende la lettura scorrevole e piacevole è poi il testo semplice e asciutto.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona ancora una volta un libro di pregio. Ovviamente molto fanno le illustrazioni e il testo dolce e dal forte messaggio. Ma soprattutto per quanto riguarda l’accurata cura di intaglio delle pagine. Infatti, sono proprio i buchi con cui le pagine comunicano l’una con l’altra a dar maggior spessore a questa opera. La carta utilizzata è ovviamente molto spessa e serve a gestire i buchi che indubbiamente indeboliscono la struttura. Anche dal punto di vista della qualità di stampa e confezione, quindi, si attesta su altissimi livelli.

Conclusione – Insieme

Insieme è un albo illustrato molto particolare che fa della dolcezze e dell’insegnamento della condivisione la sua tematica centrale. Travalica i limiti fisici dell’albo illustrato grazie alla bellezza delle illustrazioni e del testo, con dei dolcissimi giochi di cartotecnica. Uno di quei libri che fanno della dolcezza la loro base per trasmettere un messaggio potente come è quello dell’importanza di stare insieme. Lo si può definire un albo illustrato atipico, perché supera i limiti fisici della carta. Si tratta quindi di un oggetto libro versatile e imperdibile per chi ama gli albi illustrati atipici ma dal forte messaggio tematico.

Sicuramente è un albo illustrato che stupisce, per come si presenta. Non sono infatti molti i libri che hanno una qualità cartotecnica così elevata associata a delle illustrazioni e dei testi così importanti. Dal punto di vista dell’oggetto libro, quindi, si tratta di un albo illustrato davvero prezioso. In conclusione Insieme è uno di quegli albi illustrati che andrebbe consigliato a prescindere per la bellezza dei testi, il messaggio trasmesso e anche per l’ingegnoso gioco di cartotecnica sul quale è costruito. Si tratta quindi di un concentrato imperdibile di bellezza e tenerezza che può essere apprezzato dai più piccoli, ma anche dagli adulti.