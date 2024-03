Tutto buio | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-03-03T13:00:30+01:00 Un albo illustrato dalla forma incredibile. Un leporello che è una meraviglia tecnica, illustrativa e narrativa. Un prodotto consigliatissimo per chi cerca dei libri molto particolari e dall’elevata componente ludica. Testi: Gilles Baum Illustrazioni: Amandine Piu Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 36 pp. Formato: 15×30 cm, Fustellato Uscita: Dicembre 2023 Prezzo: 29,90 €

Da bambini un po’ tutti hanno avuto paura del buio. Rimanere da soli nella stanza con la luce spenta oppure in un posto quando scende la notte. Prima o poi tutti hanno affrontato la loro sfida con le tenebre e Tutto buio è un albo illustrato scritto da Gilles Baum, illustrato da Amandine Piu, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel dicembre 2023. Questo libro è infatti uscito originariamente in Francia per Amaterra, con il titolo “Tout noir” nel novembre 2022.

Questo come si intuisce già al primo sguardo è un libro piuttosto atipico. Si configura infatti come un leporello. Tutto inizia quando un fulmine squarcia il cielo di New York. A quel punto cala l’oscurità sulla città per colpa di un blackout. Una bambina così esce di casa e si avventura per le strade buie alla ricerca della mamma. Per illuminare un po’ intorno a sé ha tre fiammiferi da usare all’occorrenza. Nel suo viaggio incontrerà poi una giraffa e un sassofonista e con loro si svolgerà, così come il leporello, una storia atipica e poetica piena di atmosfera.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo illustrato, sempre che lo si possa definire così, è illustrato da Amandine Piu e scritto da Gilles Baum. La bellezza di questo oggetto risiede nella sua versatilità. Infatti il libro, che si apre a leporello può diventare un perfetto sfondo per il gioco del teatro delle ombre. Nel concreto la storia ondeggia tra sogno e realtà. Sia il testo che le illustrazioni infatti delinano una storia etere. Dal punto di vista delle illustrazioni Amandine Piu ha disegnato a pastello con contrasto su delle tavole nere. La protagonista è realizzata con una caratterizzazione con cui si entra subito in empatia. Nel racconto ci troviamo poi a seguirla nel suo cammino in cerca della madre tra incontri e visioni. Il tutto realizzato con un gioco di luci e ombre e dettagli nascosti tra le pagine.

Ad impreziosisre ancor di più questo oggetto libro, c’è la sua custodia a forma di scatola di fiammiferi. Proprio come quelli che porta la protagonista nella storia per rischiarare le zone buie. Da un punto di vista tecnico infatti, possiamo apprezzare le diverse pagine finemente intagliate che riproducono lo skyline della città. Impreziosite dalle suggestive illustrazioni e accompagnate da un testo semplice e scorrevole a narrare una storia di grande atmosfera. Un libro che può essere apprezzato in particolare dai bambini che possono divertirsi a giocare e anche a leggere.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona un libro di altissimo livello, sia per quanto riguarda le illustrazioni che il testo. Ma soprattutto per quanto riguarda l’accurata cura di intaglio delle pagine ad elevato dettaglio. La carta utilizzata è ovviamente molto spessa e resiste, in modo da consentire anche di tenere il libro, una volta aperto per esteso, in piedi, come fosse il modellino di una grande città di notte.

Conclusione – Tutto buio

Tutto buio è un oggetto prezioso. Non si può infatti definirlo semplicemente un albo illustrato. Ma uno scrigno di bellezza che è fatto di testo, illustrazioni e alto livello di cartotecnica. Senza dubbio è uno di quegli albi che definire atipici è piuttosto limitativo. In quanto si tratta di un prodotto da leggere ma anche per giocare. Non può di certo mancare tra gli scaffali di chi ama gli albi illustrati che escono dai confini di questo genere.

Dal punto di vista dell’oggetto libro, ci si trova di fronte ad un prodotto che richiede più impegno per essere letto. Infatti questo albo illustrato si può sviluppare in maniera spaziale. Per quanto riguarda i contenuti, invece, sia dal punto di vista della storia e delle illustrazioni, l’albo è godibilissimo. Sia che lo si voglia leggere come un normale albo illustrato, sia che lo si voglia svolgere in tutta la sua lunghezza come un leporello.

Il duo Amandine Piu e scritto da Gilles Baum è una vera e propria garanzia in quanto a questa tipologia di progetti. Infatti i due hanno già lavorato insieme con Via della paura, edito da Il castello editore. In conclusione Tutto buio è un albo illustrato assolutamente consigliato per chi ama i libri atipici. Testo e illustrazioni non deluderanno di certo, e l’eccellente realizzazione cartotecnica fa il resto.