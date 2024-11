Kinnikuman: Perfect Origin Arc: il duo Yudetamago critica il nuovo anime

Kinnikuman è ampiamente considerata una serie shonen classica da molti fan, e nonostante abbia debuttato almeno 40 anni fa ha mantenuto una base di fan devota. Recentemente la serie spokon è tornata sul piccolo schermo con una nuovissima serie anime. La serie revival, intitolata Kinnikuman: Perfect Origin Arc, è andata in onda durante la stagione estiva del 2024, ma l’accoglienza che ha ricevuto non era quella che ci si aspettava. I fan più accaniti, infatti, non hanno prestato molta attenzione alla serie durante la sua messa in onda. E la notizia della scarsa popolarità della serie, soprattutto all’estero, ha spezzato il cuore del duo creativo mangaka della serie.

Il duo creativo di Kinnikuman, che si fa chiamare Yudetamago, è rimasto scoraggiato nel vedere quanto in basso si fosse piazzato il nuovo anime sul popolare sito di classifiche anime/manga, MyAnimeList, dopo la sua conclusione. Takashi Shimada, si è lamentato su X del piazzamento della serie. Infondo al 47° posto su MAL, Shimada ha affermato quanto segue: “Non capisco davvero, forse dovrei smettere di essere un mangaka“.

Queste sue parole seguono con un altro tweet dove chiede ai fan come mai la serie abbia avuto buoni ascolti in Giappone, ma sia finita così in basso rispetto ad altri anime usciti nello stesso anno. Fortunatamente, nonostante i suoi commenti sul ritiro, ha chiarito che non ha intenzione di ritirarsi davvero.

Kinnikuman: Perfect Origin Arc ha ottenuto solo un 6,84 su MyAnimeList, il che, per molti utenti del sito, indica un risultato mediocre. Prodotto da Production I.G. e trasmesso onda tra il 14 luglio e il 22 settembre 2024, Perfect Origin Arc segue un’epica serie di battaglie tra diverse fazioni di Choujin, esseri dotati di forza soprannaturale provenienti da tutti gli angoli della galassia. L’attenzione principale della serie è sui Seigi Choujin, guidati da Terryman che combattono per la sicurezza e la protezione di un’intera galassia dopo che un gruppo di sette “Perfect Choujin” ha voltato le spalle a un trattato di pace precedentemente giurato per terrorizzare e invadere il Giappone.

Sulla base delle recensioni pubblicate dagli utenti di MyAnimeList sulla serie, i fan del franchise originale e i nuovi fan hanno concordato che le scene di combattimento erano incredibilmente emozionanti e aumentavano l’azione esagerata a un livello tale da rendere la serie facile da seguire nonostante le eccentricità intrinseche della storia. Tuttavia, se confrontata con altri spettacoli trasmessi durante l’estate 2025, non è poi così sorprendente vedere alcune potenziali ragioni per cui Kinnikuman è passato inosservato.

Fonte – Comicbook