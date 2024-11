Zatanna: la signora della magia DC torna in una serie di Jamal Campbell

Zatanna riceverà una nuovissima serie, scritta e disegnata dall’artista di punta Jamal Campbell nell’ambito dell’iniziativa “All In” della DC, pensata per mettere in luce i numerosi e straordinari personaggi che risiedono nell’Universo DC. La nuova serie sarà fa seguito alla miniserie Zatanna: Bring House the House di Mariko Tamaki e Javier Rodriguez, che è stata un grandissimo ed inaspettato successo di vendite per la DC Comics negli ultimi mesi, superando spesso i titoli di Batman e Superman.

La nuova serie, che sarà una miniserie di sei numeri (almeno inizialmente), sarà lanciata il 19 febbraio e sarà interamente realizzata (storia, disegni e colori) da Campbell, fatta eccezione per il lettering affidato ad Ariana Maher.

Così Jamal Campbell ha presentato la serie:

“Meraviglia, mistero, malizia e calze a rete costituiscono il nucleo della quintessenza di Zatanna Zatara, ed è ora che torni sotto i riflettori! Nella sua nuova serie della DC Comics, Zatanna viene trascinata in una tana del bianconiglio, fatta di spade maledette, verità nascoste e molteplici incontri con la morte. Avrà bisogno di tutto il suo ingegno e di tutti gli incantesimi che riuscirà a raccogliere per riuscire a uscire dall’altra parte tutta intera”.

Nella nuova serie limitata a fumetti, Zatanna rimette insieme la sua troupe e non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo di vita meno caotico. Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti prima ancora di iniziare quando la sua troupe viene rapita da un nuovo e spettrale avversario, la Dama Bianca. Ora Zatanna è immersa in una macchinazione di trucchi, spade e maledizioni che minacciano di farla a pezzi dall’interno!

Brother Night and The Lady White will be the main villians! https://t.co/krBnIb1C8e pic.twitter.com/xXbtx3dmUC — DCU Updates (@dcuworld) November 13, 2024

Lo stile caratteristico di Campbell per Zatanna riflette il suo tratto pulito, i colori naturali e le ombreggiature sottili, mentre i momenti più magici presentati in Zatanna si basano sull’attitudine di Campbell per il dinamismo: forte di colori pastello e neon brillanti e saturi.

“È stato un sogno affrontare il mondo di Zatanna, introducendo nuovi alleati e avversari e riportando in auge alcuni vecchi classici che non si vedevano da tempo. Sto intrecciando tutto il mio apprezzamento per il personaggio in queste pagine per mostrare e dimostrare ciò che rende Zatanna così magica”.