One Piece: torna l’iconico look di Nico Robin dopo 15 anni

Il manga di One Piece sta introducendo ai fan un nuovo arco narrativo e l’ultimo capitolo ha rivelato il ritorno del classico look di Nico Robin. Infatti l’archeologa dei Cappelli di Paglia è ritornata al suo aspetto d’origine, prima del salto temporale. One Piece sta finalmente mettendo piede a Elbaf con i nuovi capitoli e questa leggendaria isola dei giganti sta pian piano venendo alla luce dopo anni di anticipazioni.

Non solo era la meta tanto attesa da Rufy e Usopp, ma lo stesso vale per Robin, che qui potrà riunirsi a qualcuno che non vede da quando era una bambina durante la fuga da Ohara. L’ultimo capitolo di One Piece vede i Cappelli di Paglia pronti a sbarcare e Robin si prepara per quello che verrà, dandosi un look classico. Ha di nuovo la frangia! Non la portava da prima della New World Saga.

Il capitolo 1131 di One Piece rivela che Rufy e la ciurma iniziale dei Cappelli di Paglia sono già su Elbaf a creare scompiglio. Invece il resto della ciurma si trova ancora nei mari fuori Elbaf e si sono diretti verso l’isola con la certezza che Rufy e gli altri alla fine si sarebbero uniti a loro. E per passare il tempo, Robin ha chiesto a Brook di aiutarla con un nuovo taglio di capelli per l’occasione.

Sebbene non avesse mai tagliato i capelli a una donna prima, Robin è molto contento del risultato finale. L’ha fatto perché è lo stile con cui ha incontrato Saul quando era una ragazza su Ohara, ed è entusiasta di riunirsi a lui su Elbaf.

Robin non ha avuto questo look da quando i pirati di Cappello di Paglia sono sbarcati per la prima volta sull’arcipelago di Saobody circa 16 anni fa. Fu allora che Rufy e i pirati di Cappello di Paglia caddero clamorosamente e furono sparsi per i mari dal potere di Kuma. Da quel momento Rufy decise che prima di avventurarsi per il Nuovo Mondo, tutti avrebbero dovuto allenarsi per i successivi due anni a modo loro, per diventare più forti quando si sarebbero riuniti.

Ognuno dei personaggi aveva debuttato con nuovi look e ora Robin è tornata al suo look di prima. Il look iniziale di Robin è spesso tenuto in maggiore considerazione rispetto a quello post-salto temporale, quindi questa è una cosa piuttosto importante. Dato che l’archeologa è considerata uno dei personaggi più importanti della serie, pare che stia per ottenere un’attenzione molto più ampia.

Fonte – Comicbook