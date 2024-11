Dragon Ball: è possibile ricreare Majin Bu nella vita reale?

Uno dei villain più iconici di Dragon Ball non può che essere Majin Buu. Anche se proprio come Vegeta, Piccolo e persino Freezer, Bu alla fine si è ritrovato a diventare un alleato di Goku grazie all’influenza di Mr. Satan. Di recente, il sito web ufficiale di Dragon Ball ha colto l’occasione per riunire scienziati affinché discutessero sulla reale esistenza di Majin Buu nel nostro mondo.

Più di recente, Majin Bu ha avuto una sorta di ruolo in Dragon Ball Daima, anche se non sembra che si unirà ai Guerrieri Z nel loro viaggio nel Reame dei Demoni. Poiché Bu è ora considerato un “amico” degli eroi, non è riuscito a sfuggire al desiderio di Gomah ed è diventato lui stesso una versione mini di se stesso.

Nel tentativo di arrivare in fondo alla questione se Majin Bu possa o meno esistere nel nostro mondo, il sito Web ufficiale di Dragon Ball ha parlato con il professor Hisashi Haga, professore all’Università di Hokkaido specializzato in biologia cellulare, biologia dei tumori, biofisica e medicina rigenerativa.

Nel discutere della fisiologia di Majin Bu, Haga ha spiegato che potrebbe essere un membro della famiglia delle muffe melmose. Il professore spiega che Bu può dividersi in piccoli pezzi e riunirsi per creare un grande Bu. Questo è identico alle muffe melmose cellulari. Le muffe melmose cellulari sono creature microscopiche, ciascuna delle quali è circa un decimo della larghezza di un capello umano. Normalmente, ogni cellula si muove in modo indipendente per catturare il cibo.

Haga ha anche analizzato i livelli di potenza delle muffe melmose, paragonandole a Majin Bu dicendo che “Le muffe melmose non attaccano davvero gli umani, o i Saiyan, per quella materia, quindi è difficile confrontare le loro abilità di combattimento. Ma, se le muffe melmose dovessero acquisire tendenze aggressive, potrebbe diventare un bel problema. Le muffe melmose sono ovunque e sarebbe estremamente difficile liberarsene. Penso che tentare di sradicarle sarebbe possibile solo per un Saiyan“.

Haga ha poi spiegato come le abilità di Bu lo rendano un po’ come un macrofago, ovvero un tipo di globulo bianco che uccide gli organismi intorno a sé. “Quando i macrofagi mettono all’angolo un nemico, lo assorbono e poi lo secernono dal loro corpo, cambiando il loro aspetto nel processo. E quando Bu assorbe i suoi nemici, il suo aspetto e i suoi vestiti cambiano. Quando l’ho visto, mi ha ricordato molto i macrofagi“.

