Dragon Ball Daima ha portato alla luce uno dei misteri più intriganti dell’universo di Dragon Ball: l’origine delle Sfere del Drago. Per la prima volta, il Regno dei Demoni si pone al centro della narrazione, rivelando dettagli inediti sulle Sfere e sollevando domande sulla loro connessione con le Super Sfere del Drago introdotte in Dragon Ball Super. Queste nuove informazioni potrebbero riscrivere la storia di uno degli elementi più iconici del franchise.

Le Sfere del Drago e il Regno dei Demoni

Nel corso della storia del franchise, le Sfere del Drago sono state rappresentate come artefatti di immenso potere, create dai Namecciani e disseminate nell’universo. Tuttavia, Dragon Ball Daima ha introdotto una svolta interessante: il Regno dei Demoni potrebbe essere il luogo di origine non solo delle Sfere di Namek e della Terra, ma anche delle leggendarie Super Sfere del Drago.

Nell’Episodio 4, Goku scopre da Glorio che nel Regno dei Demoni esiste un set di Sfere del Drago che potrebbe essere il primo mai creato. Questa rivelazione collega il popolo namecciano al Regno dei Demoni, suggerendo che le loro abilità magiche siano radicate in questa dimensione oscura. Se le Sfere del Drago namecciane sono effettivamente derivate da quelle del Regno dei Demoni, allora potremmo dover ripensare tutta la cronologia conosciuta.

Cosa sappiamo delle Super Sfere del Drago?

Le Super Sfere del Drago, introdotte in Dragon Ball Super, sono state create da un antico dio drago, Zalama, e rappresentano il primo set di Sfere mai realizzato. Queste Sfere hanno un potere immenso, al punto da poter ripristinare interi universi. Tuttavia, le rivelazioni di Dragon Ball Daima suggeriscono che anche Zalama potrebbe avere un legame con il Regno dei Demoni.

Se il Regno dei Demoni è davvero la fonte delle magie che hanno permesso la creazione delle Super Sfere del Drago, questo confermerebbe la sua centralità nell’universo di Dragon Ball. Le Sfere del Drago del Regno dei Demoni, pur non essendo le prime in assoluto nella cronologia universale, potrebbero rappresentare l’origine della tradizione magica che ha portato alla loro creazione.

Un futuro pieno di misteri

Il Regno dei Demoni, ora confermato come fonte principale di tutte le Sfere del Drago, promette di introdurre nuove rivelazioni e poteri mai visti prima. Questa dimensione oscura potrebbe contenere forze magiche che nemmeno Goku e i suoi compagni sarebbero in grado di comprendere o affrontare. La connessione con i Namecciani e le implicazioni per il multiverso suggeriscono che i misteri del Regno dei Demoni sono solo all’inizio.

Con ogni episodio di Dragon Ball Daima, il quadro si arricchisce di nuovi dettagli, ampliando la mitologia del franchise. Le domande sulle origini delle Sfere del Drago e il loro legame con le Super Sfere del Drago rappresentano una delle trame più intriganti, e il viaggio di Goku potrebbe riscrivere tutto ciò che pensavamo di sapere su questi artefatti.

