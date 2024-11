Attack on Titan: The Last Attack supera ogni aspettativa al box office

Attack on Titan: The Last Attack è il nuovo e probabilmente l’ultimo film del brutale franchise shonen. In vista dell’uscita del film in Giappone, The Last Attack ha pubblicizzato nuove riprese che sarebbero state aggiunte al film compilation attraverso una nuova scena post-credit. Nonostante questo film non contenga nulla di nuovo rispetto alla serie anime, Attack on Titan: The Last Attack ha comunque registrato dei numeri impressionanti al botteghino.

The Last Attack infatti, al botteghino giapponese ha addirittura superato Venom: The Last Dance piazzandosi al primo posto. Il film di compilation ha incassato circa 1,63 milioni di dollari in Giappone, il che potrebbe non sembrare molto rispetto ai blockbuster di Hollywood, ma è un buon risultato considerando cosa sia The Last Attack. Incredibilmente, L’Attacco dei Giganti è riuscito a superare non solo film come Venom: The Last Dance e Red One, ma anche l’ultimo film di Kamen Rider, Fuuto Tantei: Kamen Rider Skull no Shozo, che si è piazzato al quinto posto.

Questo tipo di film-raccolta de L’Attacco dei Giganti non è il solo che si è visto. Ricordiamo infatti serie come Demon Slayer, Dandadan, Dragon Ball Daima e altre, che sono arrivate sul grande schermo come una compilation di episodi precedenti.

Come accennato in precedenza, The Last Attack ha una scena post-credit nuova che molti fan non si aspettavano. Invece di accennare a un potenziale sequel per il franchise, la scena in questione offre uno sguardo a una realtà alternativa in cui Armin, Mikasa ed Eren non stanno combattendo per il destino del mondo. Invece, il trio sta guardando proprio The Last Attack e commenta ciò che è accaduto sullo schermo.

La scena si svolgeva originariamente in “Attack on School Castes”, una serie di racconti di Hajime Isayama che ha reinventato i personaggi del brutale franchise. In questo mondo alternativo, i Giganti non esistono e i protagonisti vivono in una realtà che è molto simile alla nostra.

Come già ampiamente discusso, Hajime Isayama non ha intenzione di tornare su L’Attacco dei Giganti, sebbene non abbia nascosto di avere diverse idee. All’inizio di quest’anno, Isayama ha creato un racconto breve, Attack on Titan: Bad Boy, che esplorava l’infanzia del Capitano Levi prima che indossasse il suo equipaggiamento di manovra tridimensionale.

