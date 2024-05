L’Attacco dei Giganti: Isayama consiglia “Blue Giant”

Attack on Titan è terminato già da un po’ di tempo e il suo creatore sta vivendo al meglio la sua nuova vita. Hajime Isayama ha dedicato un decennio a Eren e alle avventure del Corpo di Ricerca. Conclusa la serie, Isayama ha finalmente il tempo per rilassarsi con la sua famiglia e ora condivide con i fan un consiglio su un manga da leggere.

Recentemente ha parlato della sua vita post-Attack on Titan in un nuovo artbook. Questo volume speciale offre uno sguardo approfondito al finale della serie e include anche un one-shot dedicato a Levi. Inoltre, ci sono diverse sezioni di interviste, in cui Isayama mette sotto i riflettori Blue Giant.

“Ultimamente sto leggendo molti manga, soprattutto storie isekai. Ma, anche se non è un isekai, il manga che sto leggendo di più in questo momento è Blue Giant di Shinichi Ishizuka,” ha spiegato l’artista di Attack on Titan.

Chiaramente, l’attrazione degli isekai non è stata sufficiente a distogliere Isayama da Blue Giant. Questo dramma musicale è diventato un vincitore di premi per una ragione, no? Creato nel maggio 2013, Blue Giant segue la storia di Dai Miyamoto. Lo studente delle superiori trascorre la sua adolescenza in uno stato di torpore, ma una volta scoperto il jazz, la sua vita viene completamente rivoluzionata. Il manga racconta il viaggio di Dai nel tentativo di padroneggiare il jazz, con Shinichi Ishizuka che gestisce la storia in modo impeccabile.

Oltre il manga è stato anche lanciato un adattamento anime di Blue Giant è stato lanciato a febbraio 2023 come film sotto lo studio NUT. Per ulteriori informazioni sulla nuova lettura consigliata da Isayama, ecco la sinossi ufficiale:

“Dai viveva una normale vita da liceale a Sendai: una città di giornate estive calde e notti piovose. Tra basket, lavori part-time e un futuro incerto, mancava qualcosa. E quella cosa era la musica. Con i giorni del suo ultimo anno che si esauriscono, Dai fa una promessa sincera: ‘Diventerò il miglior musicista jazz del mondo.’ Ma cosa serve per essere il migliore? Talento? Impegno? Un colpo di fortuna? O forse solo un amore profondo e puro per la musica, e troppa testardaggine per sapere quando smettere.

Fonte Comic Book