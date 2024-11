Federico Vascotto 2024-11-12T18:49:54+01:00 SPECIFICHE TECNICHE Numero Dischi: 1 Durata: 124 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1080p @23,98fps 16/9 1.85:1 Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 7.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano, Italiano non udenti

Il capolavoro del maestro Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, dopo l’uscita al cinema con Lucky Red e il secondo Premio Oscar al Maestro Hayao Miyazaki a 80 anni suonati, dopo La città incantata, arriva anche in home video.

Lo Studio Ghibli ha anche ricevuto un premio speciale all’ultimo Festival di Cannes che ha assegnato la Palma d’oro onoraria, per la prima volta, non ad un singolo filmaker ma a un collettivo di artisti, proprio per rimarcare l’importanza e la risonanza internazionale dei lavori di Hayao Miyazaki e di tutto il gruppo di creativi che da quattro decenni realizzano opere di straordinaria bellezza.

Il ragazzo e l’airone: il testamento (?) animato di Miyazaki

Il ragazzo e l’airone è un film fantasy con elementi semi-autobiografici. Il titolo originale in giapponese, Kimitachi wa Do Ikiruka, che significa letteralmente “Tu come vivi?”, è tratto dall’omonimo romanzo di Genzaburo Yoshino (pubblicato in Giappone da Shinchosha), regalato al regista da sua madre quando era ancora un ragazzo. In questo nuovo film di animazione vengono mostrati per la prima volta in assoluto alcuni avvenimenti dell’infanzia di Miyazaki e la storia si svolge in quel Giappone del passato ancora presente in modo vivido nella memoria del regista.

Nella pellicola, spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, all’amore, alla famiglia, alla morte e a ciò che viene dopo. Qui la nostra recensione del film.

L’edizione home video: unboxing e recensione

Lucky Red e Plaion Pictures propongono quattro edizioni per il film: la Limited Edition in DVD e Blu-Ray, la Steelbook 4K UHD + Blu-Ray e l’imperdibile Collector’s Edition 4K UHD + Blu-Ray.

Diversi i contenuti extra presenti, tra cui interviste esclusive e approfondimenti sulla realizzazione del film. La Steelbook, contenuta anche all’interno della Collector’s Edition, segue la stessa linea grafica delle altre Steelbook da collezione dedicate ai film dello Studio, tornate disponibili sul mercato lo scorso maggio con la collana dedicata a Miyazaki.

Caratterizzata da un prezioso box metallico sui toni dell’azzurro, che esalta l’aspetto iconico di Mahito e dell’airone cenerino, i due protagonisti dei lungometraggio. L’edizione da collezione comprende inoltre un booklet di 24 pagine, 4 Special Cards, un poster da collezione che riproduce il manifesto giapponese del film e una Shopping Bag esclusiva, il tutto racchiuso in un pregiato box raccoglitore con artwork esclusivo.

Le edizioni che contengono il Disco 4K UHD sono arricchite da uno straordinario audio in Dolby Atmos e un video in 4K HDR. Di seguito il dettaglio dei contenuti extra delle varie edizioni.

Tutte le edizioni home video

DVD – Limited Edition

BD – Limited Edition

Storyboard

Questa edizione è il perfetto connubio perché è elegante, ricchissima di contenuti e sta perfetta accanto agli altri titoli Studio Ghibli.

STEELBOOK 4K Ultra HD + Blu-ray

Storyboard

Intervista a Takeshi Honda, Joe Hisaishi, Toshio Suzuki

Disegnare con Takeshi Honda

Video musicale “Spinning Globe”

Trailer

COLLECTOR’S EDITION Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray

