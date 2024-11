Tra le uscite targate Panini Comics del 14 novembre 2024 troviamo un nuovo capitolo dell’opera sexy di Stjepan Sejic Sunstone: Mercy, oltre a due nuove avventure del Detective Culetto e ad un nuovo volume di Spawn Pistolero.

Inoltre continua il Gioco dell’Armageddon sulle pagine di Teenage Mutant Ninja Turtles, in attesa dell’imminente nuovo corso firmato da Jason Aaron che sarà presentato a Milano Games Week & Cartoomics a fine mese.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 14 novembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 14 novembre 2024

Teenage Mutant Ninja Turtles 71

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #135, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game – The Alliance (2022) #2/3, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game (2022) #4

Un nuovo capitolo del Gioco dell’Armageddon! Un gruppo di impostori sta seminando il caos, e toccherà a Jennika tentare di fermarli e di smascherarli… anche perché Donatello e Angel sono impegnati a proteggere Seri. Intanto, mentre le altre Tartarughe sono nella Dimensione X, le macchinazioni del Re dei Topi toccano anche le vite di Casey Jones e di Alopex.

Spawn Pistolero 5

Il Coraggio nel Cambiamento

18,00 €

Contiene: Gunslinger Spawn (2021) #26/30

Gli effetti dell’epocale Spawn vol. 9 si riflettono anche su queste pagine e per il Pistolero comincia un imprevedibile ciclo di storie disegnato dal nuovo autore regolare Carlo Barberi, un cartoonist che arriva direttamente dalle pagine di Spawn! In un flashback illustrato dall’ospite Dexter Soy (Captain Marvel), incontriamo poi un amico di Javi e assistiamo al terribile destino di sua sorella Amy!

Sunstone: Mercy 3

100% Panini Comics

20,00 €

Contiene: Sunstone vol. 8: Mercy III

Perché, quando tutto sembra andare a gonfie vele, ogni cosa inizia ad andare a rotoli? I giochi erotici di dominazione e sottomissione tra Alan e Ally si fanno sempre più intensi, frequenti e pericolosi. Marianne, dal canto suo, deve fare i conti con una bestia che dilania qualunque rapporto: la gelosia.

Detective Culetto 7

Il Fantasma dell’Hotel Belvedere

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, miharashiso no kaijiken

Nessun enigma è troppo difficile per Detective Culetto, l’investigatore che risolve tutti i casi a suon di… puzzette! Stavolta però si troverà di fronte addirittura a un fantasma e oltre a Brown avrà come assistente d’eccezione una bambina. Qual è la verità sulla presenza spettrale avvistata in un hotel abbandonato?

Detective Culetto 8

La Sposa Sotto Scacco

10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, kaito to nerawareta hanayome

Cosa ci fa Detective Culetto vestito da sposa assieme al suo acerrimo rivale Ladro U? In un paese che sprigiona il fascino di un regno delle favole, sta per tenersi una prova d’eccezione con in palio un premio molto ambito. Detective Culetto, assieme all’assistente Brown, prenderà parte alla sfida con un compito ben preciso…



