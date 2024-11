Le uscite DC targate Panini del 14 novembre 2024 troviamo Suicide Squad: Dream Team, la storia che, partendo dagli eventi di Titans: Beast World, fa da prologo alla fondamentale saga Absolute Power.

Inoltre, in concomitanza con la conclusione della serie tv, esce anche il secondo ed ultimo volume de Il Pinguino, mentre proseguono le serie di Poison Ivy e Harley Quinn. Si segnala inoltre la ristampa in edizione DC Pocket Collection di Batman: Hush, pietra miliare moderna del Cavaliere Oscuro di cui è stato da poco annunciato il sequel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 14 novembre 2024.

Le uscite DC Panini del 14 novembre 2024

Poison Ivy: l’Origine delle Specie

DC Special

19,90 €

Contiene: Poison Ivy (2022) #19/25(I)

Lo sconvolgente ritorno di l’Uomo Floronico è inaspettato e sorprendente… ma il suo esercito di zombi vegetali è altrettanto preoccupante!

Pamela Isley affronta la sua battaglia più dura, uno scontro attraverso il quale combatte i suoi demoni personali, ma anche per la salvezza di Gotham!

La vera storia delle origini di Poison Ivy… raccontata da lei stessa!

Con l’urticante e velenosa partecipazione speciale di Jason Woodrue, Gardener e ovviamente Batman!

Harley Quinn 2

A Me gli Occhi

DC Special

19,00 €

Contiene: Harley Quinn (2021) #32/37

Tini Howard (Catwoman) e Sweeney Boo (Captain Marvel) continuano a raccontarci le incredibili imprese cosmiche dell’Arlecchina del Crimine!

La glaciale Lady Quark, sovrana di Terra-48, crede che Harleen Quinzel rappresenti un pericolo per il Multiverso… ma cosa accadrà quando le Harley Quinn di altri mondi inizieranno a morire?

Nel frattempo, Harley è diventata un’insegnante ed è pronta a tutto purché i suoi studenti passino gli esami finali!

Inoltre, delle storie brevi realizzate da artisti come Kelley Jones, Leomacs e molti altri!

Suicide Squad: Dream Team

DC Collection

18,00 €

Contiene: Suicide Squad: Dream Team (2024) #1/4, Action Comics (1938) #1060 (II)

La Task Force X scende ancora una volta in pista per uno dei suoi balli mortali: stavolta, nel mirino, c’è la nazione indipendente di Gamorra!

Una nuova e più che letale missione della squadra più spericolata dell’Universo DC, rigorosamente agli ordini della machiavellica Amanda Waller!

Un cast d’eccezione per un’avventura spettacolare: Harley Quinn, Bizarro, Deadeye e ovviamente Dreamer, tutti assieme e pronti all’azione!

La prima serie interamente scritta da Nicole Maines, l’attrice che ha interpretato Dreamer nell’apprezzata serie Supergirl!

Il Pinguino 2

Riunione di Famiglia

DC Collection

18,00 €

Contiene: Penguin (2023) #8/12

Dopo un lungo percorso di avvicinamento, Oswald Cobblepot è finalmente in città e Gotham City è pronta a dargli il bentornato ufficiale!

Il Pinguino vuole reclamare il suo antico trono, ma prima deve sistemare i conti con i suoi figli…

Sullo sfondo c’è sempre Batman, uno spettatore molto interessato della faida familiare.

La città resisterà all’urto di un Pinguino disposto a far scorrere il sangue a fiumi per avere la sua vendetta? E il Cavaliere Oscuro glielo permetterà?

Batman 6

Abyss

DC Rebirth Collection

23,00 €

Contiene: Batman (2016) #118/121, #124

Il mondo è sceso nell’oscurità e ora anche Batman è circondato dal buio.

Dopo gli eventi di Fear State, i cittadini di Gotham City cercano di tornare alla normalità.

Ma il Cavaliere Oscuro è perduto… e ha bisogno di una pausa.

La sua vacanza prende una piega inquietante con l’arrivo di un nuovo, letale nemico: Abyss!

Batman: Flashpoint Beyond

DC Evergreen

29,00 €

Contiene: Flashpoint Beyond (2022) #0/6

Il mondo parallelo creato per sbaglio da Flash è tornato a esistere… ma com’è possibile?

Il Batman di quella realtà, Thomas Wayne, è certo che qualcosa non vada, ma ben presto scopre che ogni viaggiatore del tempo del suo mondo sta venendo ucciso!

Nel frattempo, nella nostra realtà, suo “figlio” Bruce è sulle tracce di un misterioso oggetto connesso con il mondo di Flashpoint per scopi misteriosi!

Riusciranno i due Batman a completare le rispettive missioni e a riportare ordine nel continuum spazio-temporale?

Crisi Oscura sulle Terre Infinite

DC Eventi

33,00 €

Contiene: Justice League (2018) #75, Dark Crisis FCBD Special Edition 2022 #0, Dark Crisis (2022) #1/7

Qualcosa che non si pensava sarebbe mai potuto accadere è invece successo e avrà ripercussioni catastrofiche: l’intera Justice League è morta!

In seguito agli eventi narrati in Batman: Metal, Batman: Death Metal e Infinite Frontier, il Multiverso DC è radicalmente cambiato… e dai suoi meandri più oscuri è riemerso qualcuno che rischia di porre fine alla realtà per come la conosciamo!

Pariah è tornato e i multiversi sono in pericolo.

Joshua Williamson, Daniel Sampere e altri grandi artisti orchestrano il più devastante evento DC dai tempi del leggendario Crisi sulle Terre Infinite!

Batman – Arkham Asylum: l’Inferno sulla Terra

DC Evergreen

23,00 €

Contiene: Arkham Asylum: Living Hell (2003) #1/6

Esiste un lato ancora più oscuro della famigerata Casa della follia di Gotham City, e Dan Slott (Amazing Spider-Man) e Ryan Sook (Legion of Super-Heroes) stanno per mostrarvelo!

Warren White, uno dei finanziatori di maggior successo della città, pensava di potersi liberare facilmente dalla sua condanna in carcere…

…e ora sta per scoprire cosa succede a Gotham quando ti dichiari incapace di intendere e di volere!

Preparatevi a un inquietante tour nell’Arkham Asylum insieme a Batman, Joker, Due Facce, Poison Ivy, Killer Croc e al resto degli abituali inquilini, oltre ad alcuni supercriminali mai visti prima

Wonder Woman di George Pérez 2

DC Omnibus

64,00 €

Contiene: Wonder Woman (1987) #25/45, Wonder Woman Annual (1988) #2

Nel 1987, George Pérez ridefinì il personaggio di Diana conferendole una nuova personalità e fornendole molte delle caratteristiche che la contraddistinguono ancora oggi.

In questo secondo volume, Wonder Woman dovrà vedersela con creature mitologiche, divinità infuriate e, soprattutto, con la malvagità degli uomini.

Un tassello fondamentale della storia del fumetto proposto in una splendida edizione Omnibus!

Con i contributi di autori del calibro di J.M. DeMatteis, Keith Giffen e Chris Marrinan!

DC Pocket Collection Batman: Hush

11,90 €

Contiene: Batman (1940) #608/619

Una delle saghe più rappresentative di Batman raccolta in un formato tascabile per essere letta ovunque!

Un nuovo e misterioso avversario emerge dal passato di Bruce Wayne. Chi è Hush?

Un’avventura frenetica in cui il Cavaliere Oscuro è chiamato ad affrontare i peggiori supercriminali della sua pittoresca e variegata galleria!

Scritta da Jeph Loeb (Batman: The Long Halloween) e disegnata da Jim Lee (Justice League), Hush vi terrà incollati dalla prima all’ultima pagina.

Death

DC Absolute

90,00 €

Contiene: Sandman (1988) #8, #20, Death: The High Cost of Living (1993) #1/3, Death: The Time of Your Life (1996) #1/3, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #2 (I), 9-11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember (2001) #2 (XLI), The Sandman: Endless Nights (2003) #1 (I), Death Talks About Life (1994) #1, A Death Gallery (1994) #1, The Sandman: A Gallery of Dreams (1994) #1, The Endless Gallery (1995) #1

Tutti siamo destinati a incontrare Death, sia quando nasciamo, sia nelle fasi finali delle nostre vite.

Per lei ogni essere umano è importante e la sua empatia ci permette di conoscere meglio i nostri limiti e le nostre fragilità.

L’acclamato sceneggiatore Neil Gaiman (Stardust) presenta tutte le storie che, a partire dalla fine degli anni 80, hanno reso la sorella maggiore di Morfeo degli Eterni uno dei personaggi più amati di Sandman!

Questo volume è ricchissimo di contenuti extra e contiene la sceneggiatura di Il rumore delle sue ali, l’esordio fumettistico di Death!