Tra le uscite manga Star Comics del 12 novembre 2024 troviamo il primo volume di Watch Dogs Tokyo, adattamento manga del celebre franchise di videogame.

Inoltre in tempo per le festività natalizie arriva il Christmas Special di Hellboy, mentre continuano i tanti successi come Demon Slayer – Campus Kimetsu!, Ranking of Kings o Lili-Men.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 12 novembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 12 novembre 2024

CLAYMORE NEW EDITION n. 24

CLASSIC n.3

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Mentre il nuovo abissale si avvicina a Rabona, Raki riesce a salvare Clare e i due finalmente si ritrovano! La loro gioia, tuttavia, dura poco, perché Priscilla si rimette in movimento e la minaccia si fa ancora più vicina. Come se non bastasse, due risvegliati compaiono dinanzi a Raki…

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 5

BIG n.108

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Grazie a un processo, stavolta verrà sancita la pace tra i fratelli Tokito, e in seguito giungeranno notizie di difficoltà gestionali nel dojo di famiglia del professor Rengoku… Ma soprattutto Nezuko comincerà a parlare d’amore!

HELLBOY

CHRISTMAS SPECIAL

CLASSICAL US n.4

di Mike Mignola,Gary Gianni,Steve Purcell,Geof Darrow

€ 19,00

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

In questa storia speciale, ricca di bizzarra allegria festiva, Hellboy passa il Natale sotto terra in buona (e trapassata) compagnia. Mike Mignola viene qui affiancato dal Corpus Monstrum di Gary Gianni, dai personaggi di Toy Box di Steve Purcell (Sam and Max) e da Geof Darrow (Big Guy and Rusty the Boy Robot), per una sorpresa natalizia del tutto fuori dal comune.

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 5

UP n.241

di Spica Aoki

€ 19,00

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

Arata è diventato una vera e propria star televisiva e Kuroe è preoccupata perché continua a non incontrarlo da giorni. I loro cuori non trovano un punto di contatto e si fa sempre più presente l’idea di interrompere la loro relazione. Nel frattempo, mentre Kotaro e Rinko, la mamma di Kuroe, si confrontano su una certa isola, nell’aria si leva il primo, fragoroso vagito di un nuovo kaiju…

LILI-MEN n. 2

POINT BREAK n.287

di Takuma Tokashiki

€ 6,90

OLTRE I LIMITI UMANI!

Nito si è risvegliato re dei succubi, ma inizia ad attaccare e distruggere amici e nemici senza distinzione di sorta. Per fermarlo, prende il via una sanguinosa battaglia in cui si combatte a costo della vita. Che tipo di forza metteranno in campo i comandanti di plotone della Marusa, sopraggiunti sul luogo dell’operazione in preda al caos?

RANKING OF KINGS n. 10

WONDER n.143

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Dando prova di una straordinaria abilità combattiva, Bojji sta affrontando da solo il durissimo scontro con l’estrema minaccia rappresentata da Ouken. Nonostante il supporto di Kage, il duello volge in favore della spada sovrana dell’oltretomba. Tuttavia, nel momento in cui sembra avvicinarsi la distruzione totale, ecco che finalmente il regno torna a unirsi…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 14

BIG n.107

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru e gli altri si sono infiltrati nella base della Onigami per salvare le sirene, ma cadono nella trappola preparata apposta per loro ed Elie viene rapita. Riusciranno a liberarla e a evitare che l’Aetherion venga usato per completare il Mermaid Cannon, l’arma magica definitiva?

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 12

DERE n.14

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Nel giorno di San Valentino, Kamiya decide di confessare a Shikimori ciò che prova veramente… E intanto, tra giornate sui pattini, abbondanti nevicate e pomeriggi trascorsi a preparare dolci, Shikimori e Izumi si apprestano ad affrontare la fine dell’anno scolastico!

THE BOXER n. 9

TOON n.2

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIÙ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Aron Tide rifiuta il match contro Yu e sceglie di ritirarsi. Tuttavia, K non intende lasciarlo in pace e continua a imporre a Yu allenamenti terribili, come se fosse certo del ritorno di Aron. Mentre questi, intanto, trascorre un periodo felice e spensierato con la sua famiglia, gli si para davanti Carmen, che lo aggiorna della situazione e gli chiede di acconsentire alla sfida con Yu…

THE KING’S BEAST n. 9

EXPRESS n.290

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Rangetsu e Sogetsu si sono finalmente ritrovati, ma la loro gioia è di breve durata perché la follia dell’imperatore incombe: ossessionato dal desiderio di immortalità, vuole carpire i loro poteri! L’imperatore ha abbracciato le tenebre e il suo servo-bestia svela ora la sua Arcana… Messi alle strette, cosa faranno i due fratelli e il principe Tenyo?

WATCH DOGS TOKYO n. 1

EURO n.10

di Seiichi Shirato,Shuuhei Kamo

€ 6,50

L’ADATTAMENTO MANGA DEL VIDEOGIOCO DI FAMA MONDIALE!

Il “J-ctOS” sorveglia ogni angolo della metropoli registrando qualsiasi cosa. Questo sistema di controllo delle infrastrutture metropolitane introdotto dalla prefettura di Tokyo ha trasformato la vita delle persone. In cambio delle comodità che garantisce, si estendono però anche delle arbitrarietà… Ma a Tokyo ci sono degli hacker che si muovono nell’ombra per tenere sotto controllo il potere come dei cani da guardia, come Watch Dogs!

Adrenalina, azione e mistero vi aspettano nell’adattamento manga del videogioco di fama mondiale firmato Ubisoft!

YURI IS MY JOB! n. 10

QUEER LABEL n.3

di Miman

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Da quando i suoi sentimenti per Kanoko sono diventati chiari, Sumika non sa come comportarsi. Kanoko, da parte sua, la vede allontanarsi e questo la rende insicura. Inoltre, gli ingranaggi del Liebe sembrano incepparsi al ricomparire di Yoko, una vecchia conoscenza nel salone…