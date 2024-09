Demon Slayer: chi è il Pilastro più potente della serie?

Demon Slayer è tornato con una nuova stagione anime quest’anno che si concentrava sull’arco dell’addestramento degli Hashira. Subito dopo la fine di questo arco, è stato annunciato che Demon Slayer adatterà l’arco narrativo del Castello Infinito in tre film. In attesa di avere più informazioni sul nuovo progetto anime, i fan hanno condotto un’analisi per stabilire il Pilastro più potente della serie.

Dopotutto, gli Hashira non sono un’organizzazione con cui scherzare alla leggera. Il Demon Slayer Corps è enorme e la sua lunga storia ha reso gli Hashira delle leggende. Solo gli slayer più forti ricevono il titolo e, di questi tempi, i suoi ranghi sono pieni di talenti. Da Stone Hashira a Love Hashira, persino il combattente più ignaro del gruppo è una potenza, ma chi è il più forte?

LEGGI ANCHE:



Cable e Alfiere anticipano gli eventi del prossimo anno in Timeslide

Quindi, chi è l’Hashira più forte? Quando si tratta di incoronare l’Hashira più forte, beh, Demon Slayer ha battuto sul tempo i fan incoronandoli direttamente. Durante l’arco narrativo di Infinity Castle, è Upper Moon One a passare il titolo a Gyomei, Stone Hashira. Essendo l’Hashira più anziano in vita, Gyomei non solo ha l’esperienza di combattimento per conquistare il primo posto, ma anche la potenza pura. È stato chiarito durante l’arco narrativo di Hashira Training che persino gli altri Hashira temono il potere di Gyomei. Questo dovrebbe bastare a farvi capire quanto sia temibile il combattente.

Per quanto riguarda gli altri combattenti dell’organizzazione, non sono niente di cui ridere. Gyomei è vissuto abbastanza a lungo da portare la sua forza al top, ma anche i suoi compagni più giovani hanno dimostrato il loro valore in battaglia. Nel manga, Demon Slayer ha sottolineato la disciplina che un Hashira deve avere per conquistare il titolo. Sanemi eccelle nella forza bruta mentre Giyu e Muichiro uniscono il loro talento prodigo alla loro abilità strategica. Per quanto riguarda personaggi come Tengen e Rengoku, i loro spiriti ardenti hanno alimentato i loro combattimenti appassionati. E persino per Shinobu, un personaggio spesso considerato il più debole, Hashira, è niente meno che una bestia. La sua pianificazione intelligente e le sue tecniche furtive la rendono facilmente una minaccia per le Upper Moons. Quindi, mentre Gyomei può sedere in cima come il più forte Hashira, i suoi alleati non sono per niente indietro.

Ovviamente, gli Hashira non sono dei sul campo di battaglia. Nel corso dei decenni, il Demon Slayer Corps ha perso innumerevoli Hashira in battaglia e ne abbiamo visti passare diversi in quest’epoca. I fan di Demon Slayer non dimenticheranno mai l’ultima resistenza di Rengoku contro Akaza e Tengen ha quasi perso la vita contro Gyutaro. Le Upper Moons che rispondono a Mugen sono ugualmente abbinate in forza, ma manca loro una cosa su cui Gyomei (e gli altri) si appoggiano. L’umanità e la speranza che porta con sé non possono essere ignorate. Quindi, anche se Upper Moon One ha ucciso migliaia di persone, gli manca un pilastro fondamentale a cui gli Hashira si aggrappano.

Grazie a Koyoharu Gotouge, la storia di Demon Slayer si è svolta sulla pagina e l’anime si sta ora avvicinando al suo climax. Il team di ufotable ha tre film in produzione che spiegheranno l’arco narrativo di Infinity Castle. Non è stata data alcuna notizia su quando i film saranno pubblicati, ma i fan sperano che Demon Slayer dia il via al ritorno nel 2025. Dopotutto, Demon Slayer ha terminato la sua quarta stagione questa primavera.

Fonte – Comicbook