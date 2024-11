One Piece: Oda disegna le fasi di invecchiamento di Jinbe

Nel corso degli anni di serializzazione di One Piece, Eiichiro Oda ha introdotto tantissimi personaggi. Tutti i fan sparsi in ogni parte del mondo conoscono gran parte dei personaggi, tra cui i protagonisti principali. Il manga shonen più famoso di sempre, narra le avventure di Monkey D. Rufy, il protagonista che sogna di diventare un giorno il Re dei Pirati e di trovare il One Piece. Si tratta del tesoro che incorona chi lo trova il Re di tutti, proprio come è riuscito a fare Gold Roger.

Chiaramente non si tratta di una passeggiata, visto l’ampio e insidioso mondo creato da Eiichiro Oda, e soprattutto dei contendenti al titolo. Per poter avere successo e arrivare fino in fondo, è importante salpare i mari con una ciurma compatta, potente e affiatata. E fin dai primi capitoli di One Piece, Rufy ha reclutato i migliori compagni possibile. Il primo a seguire il ragazzo dal Cappello di Paglia e Zoro, seguito da Nami, Usopp e Sanji. Nel corso dei capitoli, come i fan sanno bene, molti altri personaggi si sono uniti al viaggio del protagonista e l’ultimo ad averlo fatto è Jinbe. Si tratta di un uomo-pesce di tipo squalo balena, diventato il timoniere dei Pirati di Cappello di paglia. In passato è stato il secondo capitano dei Pirati del Sole, un membro della Flotta dei sette e un soldato dell’Armata di Nettuno.

Poiché recentemente è stato pubblicato il volume 110 di One Piece, i fan si sono affrettati a consultare la famosa rubrica SBS, nella quale Oda risponde a domande poste dai fan, un po’ scherzando e un po’ dando informazioni importanti sulla serie e i suoi contenuti. E in questo caso il mangaka ha disegnato Jinbe all’età di 60 e di 80 anni. L’aggiornamento arriva dall’insider newworldartur e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere ci sono due versioni: una dove tutto va bene nella vita di Jinbe e una dove invece tutto va male. In questo modo, anche il timoniere dei Cappelli di Paglia è stato disegnato più in là negli anni proprio come Oda aveva già fatto con il resto della ciurma.