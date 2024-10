Jujutsu Kaisen: Oda omaggia la fine del manga con un messaggio speciale

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen che ha meglio rappresentato la rivista Weekly Shonen Jump in tutto il mondo. Scritto e disegnato dal mangaka Gege Akutami, Jujutsu Kaisen ha recentemente pubblicato il capitolo 271, che non è uno qualsiasi. Si tratta infatti del capitolo che ha concluso la serie serializzata da Shueisha da ben 6 anni. Dopo l’uscita dell’ultimo capitolo tantissimi colleghi del settore hanno omaggiato Jujutsu Kaisen e il mangaka con diversi messaggi speciali e lo stesso ha fatto Eiichiro Oda. Il famoso mangaka di One Piece ha scritto un breve testo affettuoso accompagnato da un’illustrazione speciale, che riportiamo di seguito:

“Akutami, congratulazioni per i tuoi sei anni e mezzo di pubblicazione! Ti sei davvero superato. Adesso prenditi una ben meritata pausa e una volta che ti sarai ricaricato, rivediamoci presto per aggiornarci qualche volta!“. Questo è il messaggio di Oda per il suo collega Gege Akutami, seguito da un’illustrazione che vede Yuji, Megumi, Nobara e Gojo (che riceve un pugno dalla sua allieava) impersonare rispettivamente Rufy, Chopper, Nami e Sanji.

Akutami ha lavorato con grande costanza al manga dimostrando di essere capace di lasciare i lettori senza parole. Infatti nonostante la serie shonen abbia presentato personaggi estremamente potenti, questa caratteristica non garantiva la loro permanenza. Il migliore esempio è proprio Satoru Gojo, lo stregone più potente del mondo di Jujutsu Kaisen.

Il maestro di Yuji, Megumi e Nobara, infatti ha inaspettatamente perso combattendo contro Sukuna nell’arco del Shunjuku Showdown. Anche se inizialmente Gojo era in pieno controllo dello scontro, alla fine è stato sopraffatto dalla superiorità di Sukuna che lo ha tagliato letteralmente in due. I fan hanno sempre sperato in un colpo di scena e in un clamoroso ritorno eroico dello stregone ma così non è stato.

L’ultimo capitolo del manga infatti ha dato spazio a Gojo, ma solo per mostrare un ricordo di Yuji. Il suo maestro infatti desiderava che il mondo proseguisse anche senza di lui ma con i suoi tre allievi pronti a difenderlo da ogni minaccia. Anche se il manga si è concluso, i fan avranno modo di intrattenersi con la terza stagione dell’anime che adatterà l’arco del Culling Game.