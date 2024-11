One Piece: Oda rivela maggiori informazioni sui membri della SWORD

One Piece è in corso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1997, quindi sono trascorsi ben 27 anni da quando Eiichiro Oda ha iniziato a lavorare su questo progetto. E si tratta di una delle opere che rimarranno per sempre indelebili nella storia dei manga alla pari di Dragon Ball. Una delle peculiarità di One Piece è l’alto numero di personaggi introdotti da Oda nel corso della sua carriera, e molti di questi non hanno mai ricevuto un approfondimento. E dato che i fan della serie shonen sono molti e molto curiosi, hanno modo di rivolgersi direttamente a Oda attraverso la famosa rivista SBS.

Si tratta di uno spazio che permette ai lettori di rivolgersi direttamente a Oda, facendogli domande su determinati personaggi per estrapolare informazioni che non vedranno mai la luce nel manga. E con l’uscita del volume 110, questo appuntamento non è venuto meno. Infatti, come ha condiviso l’insider newworldartur sulla sua pagina X, il mangaka ha condiviso maggiori informazioni sui membri della SWORD.

Che cos’è la SWORD? Parliamo della squadra speciale segreta del quartier generale, composta da marine che hanno formalmente rassegnato le dimissioni per prendere libera iniziativa in certe circostanze. Per questa ragione sono nella posizione di attaccare un imperatore senza il permesso dei superiori, ma d’altro canto la Marina può disconoscerli in qualsiasi momento. Possono comunque essere promossi di grado. È comandata da X Drake, che sotto copertura è divenuto un pirata per poi unirsi alla ciurma di Kaido per monitorarne le azioni. Tra gli altri membri c’è anche Koby.

I dettagli che il mangaka ha rivelato riguardano principalmente l’anagrafica, nello specifico l’altezza e l’età che riportiamo di seguito:

Ex Contrammiraglio Drake: Età: 33 Altezza: 233cm

Drake: Età: 33 Altezza: 233cm Ex Ammiraglio Kujaku Età: 26 Altezza: 180cm

Età: 26 Altezza: 180cm Contrammiraglio Prince Grus Età: 29 Altezza: 205cm

Età: 29 Altezza: 205cm Capitano Koby Età: 18 Altezza: 167cm

Età: 18 Altezza: 167cm Comandante Hibari Età: 17 Altezza: 165cm

Età: 17 Altezza: 165cm Tenente Comandante Helmeppo Età: 22 Altezza: 179cm

Nel recente arco narrativo del manga, ossia quello di Egghead, Koby ha svolto un ruolo cruciale dopo essere finito tra le grinfie di Barbanera. In quanto imprigionato sull’isola di Hachinosu e pupillo di Garp, il nonno di Rufy si è mobilitato per cercare di salvarlo dimostrando di poter ancora tenere testa a nemici pericolosi e potenti come Kuzan.