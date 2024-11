Dragon Ball Daima: l’anime introduce il Mini-Super Saiyan

Dragon Ball Daima ha dato il via a una nuova storia del franchise mai vista prima, che vede Goku e tutti i suoi amici tornare bambini per via di un desiderio espresso da Gomah. Nonostante adesso Goku sia più piccolo e anche in difficoltà per via dell’aria appesantita del Reame dei Demoni, il Saiyan può ancora contare su alcuni vecchi trucchi. Nell’ultimo episodio di Daima, Goku dimostra di poter ancora diventare un Super Saiyan quando necessario.

Nel Reame dei Demoni, Goku potrebbe essere indebolito rispetto alla sua precedente forma adulta, ma deve ancora incontrare un avversario che abbia una possibilità di sconfiggerlo finora. Goku e i suoi alleati, Kaioshin e Glorio stanno andando avanti nel loro viaggio e si stanno facendo degli alleati lungo il cammino. Più di recente, il trio è diventato un quartetto grazie all’arrivo di Panzy, un giovane demone che li porta da suo padre, Re Kadan.

Invece di far semplicemente trasformare Goku in un Super Saiyan grazie all’esperienza di un senso di rabbia, Kadan gli fa accedere a questo potere grazie ad un po’ di allenamento. Affinché Goku dimostri di essere uno dei guerrieri più forti dell’universo, il sovrano del Terzo Mondo dei Demoni invia un esercito di suoi subordinati per dimostrare che il guerriero Z sia degno del suo tempo per combattere Gomah. Affrontando diversi avversari contemporaneamente, Goku dimostra di potersi ancora trasformare in Super Saiyan quando necessario.

Questa è la prima volta che Goku diventa Super Saiyan nella sua “mini-forma”, ma Dragon Ball Daima ha già dimostrato che non sarà l’ultima. In una recente anteprima della serie anime, sono state rilasciate immagini che mostrano Vegeta in procinto di atterrare nel Reame dei Demoni. Sembrerebbe che entrambi i Saiyan non solo si uniranno per combattere contro il Tamagami, ma combatteranno di nuovo tra loro nelle loro mini forme di Super Saiyan.

Sono stati fatti parecchi paragoni tra Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT, con quest’ultimo che ha parecchie somiglianze con il primo. Nel Grand Tour, Goku è stato in grado di accedere dal primo al terzo livello di Super Saiyan. Considerando che il Goku di Daima ha svelato di arrivare al terzo livello contro Majin Bu, sarà interessante vedere se riuscirà ad accedere a “SSJ2” e “SSJ3” mentre attraversa il Reame dei Demoni.

Fonte – Comicbook