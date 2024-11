Attack on Titan: The Last Attack: svelata la scena post-credits

Attack on Titan: The Last Attack è ufficialmente disponibile nei cinema giapponesi. Si tratta del film compilation che riprende gli episodi finali della brutale serie anime inglobandoli in una battaglia degna da grande schermo. Mentre, per la maggior parte, il primo film de l’attacco dei Giganti non presenta molto in termini di nuovo materiale, MAPPA ha pubblicizzato l’idea che una nuova scena post-credits sarà allegata al film. La scena in questione di Attack on Titan: The Last Attack è stata rivelata grazie a coloro che si sono diretti al cinema e potrebbe non essere ciò che ci si aspettava.

La scena non accenna a un sequel e addirittura non si svolge nello stesso universo in cui vive Eren Jaeger. Secondo i primi resoconti degli utenti dei social media che hanno visto il film, la scena post-crediti di The Last Attack si tuffa nel mondo di “Attack on School Castes”. La serie spin-off ha reimmaginato i membri dell’esercito ricognitivo come studenti delle superiori, vedendoli deporre le loro spade e l’equipaggiamento da manovra tridimensionale per quaderni e matite. Nella scena post-crediti, Eren, Mikasa e Armin dell’universo di Castes discutono del film per un breve lasso di tempo, dandogli una recensione positiva prima di lasciare il cinema.

Attack on School Castes è stato creato da Hajime Isayama. Normalmente, apparirebbero alla fine dei volumi del manga, raffigurando nuove e spassose interpretazioni di tutti i personaggi e i cattivi della serie. Nell’ultimo volume del manga, ci viene data questa scena con un esilarante dialogo che riportiamo:

Mikasa: “Ho pensato che fosse bello. Era una storia molto lunga, ma tutti i presagi hanno dato i loro frutti. Anche i personaggi hanno avuto un addio come si deve, quindi…”

Armin: Oh, ha senso, non leggi i fansite.”

Mikasa: Mi dispiace, ma la tua voce è troppo bassa perché io possa sentire.”

Eren: “C’erano troppe questioni in sospeso! Avevo previsto la fine di questa serie più di dieci anni fa, mi dispiace dirlo.”

Armin: “È esattamente quello che pensavo sarebbe stato! Non volevi che sovvertissero le aspettative, ma sai, in senso positivo?”

Mikasa: “Oh, dai, forse stanno intenzionalmente lasciando le cose aperte in modo che possiamo dare la nostra interpretazione. O forse doveva essere solo un semplice “fine”. Non ci sono momenti in cui è più facile relazionarsi con persone con difetti? Ogni tanto, almeno?”

Armin: “Come può questo risolvere tutte le domande e le lamentele che ho? Aspetto questo giorno da così tanto tempo! Da dieci anni ormai! Comunque Eren, cosa ne pensi?”

Eren: “Mi piaceva andare al cinema con voi due, quindi penso che se mai dovessero fare un sequel, dovremmo andarlo a vedere insieme.”

Sembra improbabile che vedremo un sequel de l’attacco dei giganti in futuro, dato che Hajime Isayama ha sempre espresso con chiarezza il suo voler ritirarsi da questo mondo.

Fonte – Comicbook