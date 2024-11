Attack on Titan: The Last Attack porta i Titani al cinema con una grande sorpresa finale

Attack on Titan: The Last Attack è pronto a conquistare i fan sul grande schermo con un epico riassunto degli ultimi episodi, un runtime mastodontico e un intrigante post-credit scene.

Un’epica conclusione cinematografica

Il 145 minuti di Attack on Titan: The Last Attack non saranno semplici riassunti degli episodi finali dell’anime, ma un’esperienza cinematografica ricca di emozioni. Il film racchiude la battaglia finale tra il Corpo di Ricerca e il loro ex compagno Eren Jaeger, che nella sua forma di Titano Fondatore ha scatenato una distruzione senza precedenti, guidando un’armata di Titani Colossali verso lo sterminio degli esseri umani.

Il film, che debutterà l’8 novembre in Giappone, offrirà anche un incentivo speciale per i fan: una scena post-credit inedita. Anche se i dettagli su questa scena rimangono avvolti nel mistero, potrebbe fornire uno sguardo al futuro dell’universo di Attack on Titan, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Il sogno di Isayama e l’arte fuori dagli schemi

Hajime Isayama, autore della serie, ha sempre lasciato intendere che la storia di Attack on Titan si fosse conclusa con il manga e l’anime, dichiarando che il suo desiderio per il futuro fosse semplicemente gestire una sauna. Tuttavia, il mangaka continua a creare arte legata alla serie, spesso in chiave ironica, come i suoi disegni dei protagonisti che si rilassano in una sauna o, come nell’ultimo poster, in un cinema.

Anche se Isayama sembra essersi congedato dalla serie, i fan sperano che questa nuova scena post-credit possa suggerire un potenziale sequel, magari esplorando la scena finale dell’anime, dove un bambino misterioso trova la tomba di Eren, suggerendo che il ciclo dei Titani potrebbe ricominciare.

Un impatto duraturo nel mondo degli anime

Attack on Titan: The Last Attack non è solo un film compilation, ma una celebrazione di uno degli anime più influenti degli ultimi anni. La scala epica degli ultimi episodi, con Eren che scatena i Titani contro il mondo, è perfetta per il grande schermo. Anche se non sono ancora confermate date di rilascio per l’Occidente, è probabile che, come molti altri film di animazione giapponese, il film arriverà anche fuori dal Giappone.

Nonostante la conclusione del manga e dell’anime, l’eredità di Attack on Titan continuerà a vivere, influenzando generazioni future di creatori e fan.

Fonte Comic book – Twitter (Poster)