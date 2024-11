Attack on Titan: “The Last Attack”, Hajime Isayama si ritira pubblicando un poster singolare

Dopo oltre un decennio di lavoro su Attack on Titan, Hajime Isayama si congeda dal mondo dei manga (al momento), ma non senza lasciare il segno. L’autore ha dedicato anni alla creazione di un universo complesso e brutale, che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Ora, con il debutto di Attack on Titan: The Last Attack nelle sale giapponesi l’8 novembre, Isayama celebra il suo ritiro con un tocco di ironia.

Il mangaka, famoso per la sua passione per le saune, ha collaborato con lo Studio MAPPA per realizzare un poster che unisce due elementi apparentemente inconciliabili: la mitologia oscura dei Titani e il rilassante mondo delle saune. Il risultato? Un’immagine surreale che trasforma la squadra della Legione Esplorativa in protagonisti di un improbabile horror intitolato The Sauna Killer 2.

Il film e le novità di MAPPA

Attack on Titan: The Last Attack non è un capitolo nuovo, ma un film compilation che raccoglie gli ultimi episodi dell’anime, con qualche piccolo aggiornamento all’animazione per rendere l’esperienza ancora più epica. Una sorpresa per i fan sarà la scena post-crediti inedita, che promette di aggiungere nuovi dettagli alla saga.

Nonostante il manga e l’anime principali siano conclusi, il mondo di Attack on Titan potrebbe non essere del tutto archiviato. MAPPA potrebbe esplorare altri filoni narrativi, come Attack on Titan: Before The Fall, una miniserie ambientata settant’anni prima della trama principale. Questo prequel offre un potenziale ricco per un adattamento cinematografico.

Un’eredità titanica

Isayama lascia un’impronta indelebile nella storia dei manga, non solo per la trama intricata e i personaggi indimenticabili, ma anche per la sua capacità di connettersi con i fan attraverso momenti inaspettati, come il poster a tema sauna. Per ora, i fan possono godersi l’ultimo capitolo animato della saga, ricordando che ogni fine è anche un nuovo inizio.

Fonte Comic Book – Twitter (Poster)