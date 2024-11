Power Man: Timeless, la serie dedicata al più potente eroe Marvel

Il consueto speciale di fine anno dell’anno scorso dell’antologia Marvel Timeless ha introdotto l’ultimo Power Man: una versione di Luke Cage sopravvissuta fino al futuro remoto come ultimo eroe rimasto, dotato delle abilità speciali di Iron Fist, Sentry e Hulk. Un set di poteri che combinati lo rendono sicuramente uno dei personaggi più potenti di tutto l’Universo Marvel, quanto meno per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo (escludendo quindi personaggi come Fenice, Legione e altri manipolatori della realtà).

Lo speciale one-shot, scritto da Collin Kelly e Jackson Lanzing e disegnato da Juann Cabal, si concludeva con l’idea che questo Luke venisse riportato indietro nel tempo fino ai giorni nostri della Marvel e a nuove avventure.

‼️‼️Just Announced ‼️‼️

POWER MAN: TIMELESS

Hivemind x Bernard Chang

February 2025 from @Marvel

A new cosmic epic starring Old Man Luke Cage – wielding the power of the Hulk, the Sentry, and the Iron Fist.

DRAGON BALL meets SUPERMAN in the core Marvel Universe. Let’s GO. pic.twitter.com/GpbWF9KCgo

— Jackson Lanzing (@JacksonLanzing) October 17, 2024