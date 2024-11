Chainsaw Man: il manga rivela il ritorno di due personaggi chiave

La seconda parte di Chainsaw Man, il famoso manga shonen del celebre Tatsuki Fujimoto, ha sorpreso e continua a sorprendere tutti i suoi lettori. Dalle sconfitte imprevedibili fino alle morti improvvise, il capitolo 182 di Chainsaw Man ha rivelato l’inaspettato ritorno di due personaggi principali.

Il nuovo capitolo di Chainsaw Man segue la coppia Denji e Asa esplorare un mondo creato dall’Aging Devil. Bloccati in questa realtà alternativa, i due personaggi hanno la possibilità di livellarsi a vicenda e la chiacchierata finisce con una nota amara. Dopotutto, Denji vomita un diavolo dal nulla, e innescando il ritorno di Aki e Power.

Dunque dopo tanto tempo, Aki e Power sono tornati in Chainsaw Man. L’ultima pagina del capitolo 182 mostra la coppia in piedi su una barca. Rivolti di spalle a Denji, i due guardano la neve cadere sul porto, e il bordo del riquadro suggerisce che ci sarà un flashback.

L’incredibile cliffhanger ha mandato in fibrillazione il fandom del manga, e non è difficile immaginare il perché. Denji potrebbe essere il protagonista della storia, ma il suo compagno lo ha aiutato a diventare un’icona. Aki e Power erano fondamentali per Chainsaw Man, quindi la loro morte pesava fino ancora ad oggi.

La morte di Aki è ha rappresentato un punto di rottura per Denji, e la perdita di Power per mano di Makima ha scioccato i fan. Dopo la loro morte, Denji ha fatto il possibile per evitare di ricordare i suoi amici, ma senza riuscirci. Ora, sembra che Denji dovrà finalmente affrontare il suo dolore, e i lettori di Chainsaw Man sono ansiosi di vedere come andrà a finire.

Dopotutto, Denji sente molta responsabilità per tutto quello che è accaduto. Dai suoi desideri sessuali alla morte dei suoi amici, Denji è annegato nel senso di colpa da anni. Il capitolo 182 di Chainsaw Man sottolinea questa lotta interiore, mentre Asa confessa i suoi rimpianti, lasciando Denji a riflettere sui suoi. Ora, lo Snow Devil sta dando al protagonista la possibilità di abbracciare l’eredità dei suoi amici.

Oltre al manga, che è un’emozione costante da quando ha debuttato, bisogna considerare anche l’anime. A ottobre 2022, la serie shonen è arrivata anche sul piccolo schermo con la prima stagione anime prodotta da MAPPA. L’ambizioso anime è diventato un successo immediatamente, e adesso tutti sono in attesa di vedere il ritorno dell’anime questa volta nei cinema.

L’arco narrativo di Reze del manga, infatti, sarà adattato in un film. Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc è stato annunciato formalmente un anno fa. Da allora MAPPA non ha ricevuto molti aggiornamenti, ma i fan nutrono ancora speranza per il progetto.

Fonte – Comicbook