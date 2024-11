Beastars: il trailer della stagione finale anticipa una conclusione intensa

Beastars è pronto a tornare sul piccolo schermo con la terza e ultima stagione dell’anime su Netflix, che ha rilasciato la data di uscita con un nuovo trailer. Questo prepara un gran finale sanguinoso e intenso per Legoshi. Beastars di Paru Itagaki ha conquistato tanti spettatori negli ultimi anni poiché la serie anime animata in 3D CG è tra i migliori esempi di tecnologia in movimento in circolazione. Ma ora la serie si sta preparando alla fine poiché la terza e ultima stagione darà il via alla prima metà dei suoi episodi in arrivo su Netflix a dicembre.

La stagione finale di Beastars inizierà con la parte 1 a partire dal 5 dicembre. Deve ancora essere annunciato quanti episodi includerà questa prima metà del finale quando sarà disponibile, ma Netflix ha rilasciato un nuovo trailer che offre ai fan la prima vera anticipazione su cosa aspettarsi. La stagione finale introdurrà tutti i tipi di nuovi personaggi per i suoi ultimi archi narrativi e tutto è visibile in cima al presente articolo.

Shinichi Matsumi e Nanami Higuchi saranno rispettivamente regista e sceneggiatore, gli stessi delle prime due stagioni dell’anime. Con l’animazione prodotta da Studio Orange, la Parte 1 debutterà su Netflix il 5 dicembre e la Parte 2 sarà rilasciata “presto”, ma senza date spicifiche. Questa stagione finale adatterà l’arco narrativo finale del manga di Paru Itagaki che vede Legoshi lasciare la scuola e scoprire alcune cose importanti sulla storia della sua famiglia che cambieranno il modo in cui vede se stesso.

Il nuovo trailer di Beastars Final Season presenta la nuova sigla finale dell’anime intitolata “Feel Like This” eseguita da YU-KA. Questo trailer rivela anche alcuni nuovi membri chiave del cast che andranno a completare il doppiaggio per la stagione finale.

Gli eventi sono ambientati in un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono gli uni con gli altri. Per gli studenti della scuola di Cherryton la vita scolastica è piena di speranze ed amori come, tuttavia, di disagio e timore. Il protagonista, il lupo Legoshi, è un membro del club di teatro. Nonostante il proprio aspetto minaccioso, il giovane ha in realtà una rara gentilezza ma per tutta la sua vita è stato temuto ed odiato dagli altri animali a causa dei pregiudizi. Presto, tuttavia, Legoshi si ritrova ad essere sempre più coinvolto dalle insicurezze dei suoi compagni – vedendo così un lento cambiamento nella sua vita scolastica e cercando di trovare il suo posto nel mondo.

Fonte – Comicbook