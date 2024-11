Tra le uscite J-POP Manga del 6 novembre 2024 troviamo il nuovo adattamento manga delle opere di H.P. Lovecraft del maestro Gou Tanabe, I gatti di Ulthar e altre storie, tre racconti tratti dal cosiddetto Ciclo dei sogni dello scrittore di Providence. Il volume era disponibile a Lucca Comics & Games e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 6 novembre!

Disponibile da questa data anche il primo volume di Cyfandir Chronicles, spin-off del manga europeo Radiant firmato dal creatore della serie regolare Tony Valente insieme al disegnatore Naokuren.

La serie slice of life vincitrice del Mando Kobayashi Manga Grand Prix 2023 Insomniacs After School arriva alla sua conclusione con il bundle dei voll. 13 e 14, esclusivo per le fumetterie.

Proseguono le avventure folli di DanDaDan con il volume 15 della serie, recentemente arrivata anche sugli schermi grazie all’adattamento anime disponibile su Netflix e Crunchyroll!

Halloween è appena trascorso ma è sempre tempo di novità spooky: per Edizioni BD arriva sugli scaffali a inizio novembre Over my dead body. La maledizione delle streghe perdute, graphic novel di genere dark academia a firma di Sweeney Boo, disegnatrice nota per le sue collaborazioni con DC e Marvel questa volta alla prova con un’opera da autrice unica.

Dopo l’uscita su Tacotoon in formato webtoon, sbarca su carta il racconto autobiografico I diari della pannocchia dello YouTuber da oltre 600.000 follower Seoul Mafia sulle avventure e disavventure del suo primo anno in Corea, con i disegni di Andrea Pacini.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 6 novembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 6 novembre 2024

RISTAMPE

Yarichin Bitch Club 2

Devilman OMNIBUS

GuruGuru – il girotondo della magia 1

Initial D 9

Seventeen

DanDaDan 5, 12

Made in Abyss 8, 12

Il richiamo di Cthulhu ED. DELUXE

USCITE DIGITALI

Cyfandir Chronicles 1

DanDaDan 15