Dandadan: l’anime rivela un Easter Egg su Rihanna

Dandadan ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo e l’episodio più recente ha catturato l’attenzione dei fan su Turbo Granny. Nonostante sia stati trasmessi solo pochi episodi, Dandadan è già una delle uscite anime più importanti del 2024 e i fan sono pronti a scoprire cos’altro ha in serbo la serie. Dopo tutto, Dandadan sta diventando virale per un Easter Egg inaspettato con Rihanna.

Dopo aver ascoltato la sigla di apertura di Dandadan, i fan hanno subito notato l’omaggio di Momo a Rihanna. Come si può vedere di seguito, un insider ha postato su Reddit un video dove confronta la coreografia di Momo visibile nella sigla di apertura con quella di Rihanna.

I passi di danza in Dandadan sono difficili da confondere se messi uno accanto all’altro. Dal movimento dei fianchi al salto in alto alla fine, la danza di Momo è esattamente quella di Rihanna. Questo tipo di omaggio è difficile da cogliere, tranne per i veri fan di Rihanna.

Vale anche la pena notare che gli anime nascondo spesso questi piccoli riferimenti. Che si tratti di sequenze di combattimento o passi di danza, alcuni anime di alto livello hanno omaggiato tanto spesso la cultura pop. L’Attacco dei Giganti era famoso per questo, poiché Hajime Isayama nascondeva un sacco di meme attraverso i suoi titani.

Con questo Easter Egg di Rihanna, risulta ancora più ​​ovvio che l’industria hip-hop condivida uno stretto legame con gli anime. Se serie come Afro Samurai e Samurai Champloo non fossero sufficienti come prove, molti artisti hanno dimostrato di essere grandi fan del medium tramite le loro canzoni. Frank Ocean a Lil Uzi Vert e Chance the Rapper sono alcuni dei più grandi nomi dell’hip hop che si sono esibiti per gli anime. Tuttavia, nessuno di questi artisti ha portato il suo amore otaku oltre Megan Thee Stallion.

Dandadan è un manga shonen che narra le vicende di Ken Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere ed è così che inizia la loro avventura.

