Vinland Saga: Makoto Yukimura annuncia pochi capitoli alla fine del manga

Vinland Saga è uno dei manga storici più incredibili di sempre grazie al talento di Makoto Yukimura e, dal suo debutto, la serie è diventata un successo strepitoso. Parte del merito va anche alla serie anime, ma adesso ci sono aggiornamenti importanti legati al manga.

Infatti, Yukimura ha recentemente rivelato che mancano solo pochi capitoli da inchiostrare prima del finale di Vinland Saga.

All’inizio di questo autunno, Yukimura si è recato negli Stati Uniti per incontrare i fan grazie a Kodansha USA. L’etichetta ha celebrato il mangaka come parte del New York Comic Con e, in una discussione con Anime Corner, Yukimura ha aggiornato i fan sullo stato di Vinland Saga.

“Ho solo pochi capitoli in più da scrivere per la storia di Vinland Saga. Sono arrivato fin qui esattamente come avevo pianificato, ma onestamente da questo punto in poi, non ho idea di cosa succederà“, ha condiviso Yukimura.

Proseguendo, ha sottolineato che sta disegnando a sensazione.

L’ultimo commento del mangaka non è lontano da ciò che Yukimura ha detto la scorsa estate, dove ha ammesso di essere in conflitto sulla fine di Vinland Saga. C’è ancora così tanta storia da scoprire, e Yukimura ha dovuto decidere quali elementi aggiungere.

Molte persone vogliono che scriva una storia su quando il gruppo è andato a Istanbul. Nella storia, Thorfinn e altri personaggi parlano molto di quando sono andati a Istanbul, ma senza mai approfondire. Poi ha aggiunto: “Vorrei che leggessi il mio manga e rispondessi a una domanda, una domanda senza risposta. Ho passato così tanto tempo a pensare all’amore, alla guerra e al significato dell’umanità. Quindi, per favore, pensaci con me“.

Vinland Saga è un successo raro che è in lavorazione da quasi 20 anni. Il suo successo è cresciuto lentamente in Giappone e ci sono voluti più di dieci anni prima che il manga di Yukimura ottenesse un anime. Wit Studio ha lavorato alla trasposizione televisiva lasciando i fan tanto colpiti quanto inorriditi. Dal suo debutto nel 2019, Vinland Saga è diventato uno delle serie anime più avvincenti e MAPPA ha portato avanti questa eredità con la seconda stagione nel 2023.

Per quanto riguarda il manga, è difficile credere che Vinland Saga si stia avvicinando alla fine. Dopotutto, la storia è in corso da quasi 20 anni. Eppure, Yukimura sembra sicuro del finale, anche se lui stesso non è sicuro di dove porterà.

Fonte – Comicbook