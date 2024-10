The Rose of Versailles (Lady Oscar): il Revival di un classica da parte di MAPPA

Studio MAPPA, celebre per la sua produzione di anime di successo come Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, sta riportando in vita un classico intramontabile dell’animazione giapponese con il remake de The Rose of Versailles. Con una reputazione solida costruita attraverso lavori di altissimo livello, MAPPA ha annunciato l’arrivo di un nuovo film anime basato su The Rose of Versailles, previsto per il 2025. La recente pubblicazione di un trailer ha fornito ai fan un primo sguardo su come lo studio darà nuova vita a questa iconica serie shojo.

Un Tuffo nel Passato: La Rosa di Versailles

The Rose of Versailles è un titolo di culto nel mondo degli anime e manga, pubblicato per la prima volta nel 1972. La serie è ambientata durante la Rivoluzione Francese e segue la vita di figure storiche reali come Maria Antonietta, combinando eventi storici con una narrazione tipicamente drammatica e romantica. Nonostante sia una storia storica, l’approccio shojo del manga lo ha reso un classico senza tempo. L’anime originale, andato in onda nel 1979, ha trasmesso la storia in 40 episodi, guadagnandosi una schiera di fan devoti e diventando una pietra miliare del genere.

La decisione di MAPPA di riportare in auge The Rose of Versailles dimostra la volontà di onorare questo patrimonio culturale, rivisitandolo con una veste moderna, senza perdere la sua essenza storica e drammatica.

Il Nuovo Film di MAPPA

Il nuovo film, previsto per il 31 gennaio 2025, si concentrerà nuovamente sugli eventi della Rivoluzione Francese, ma questa volta con uno stile grafico più moderno e dinamico, come già suggerito dal trailer recentemente pubblicato. La pellicola non solo esplorerà nuovamente la vita di Maria Antonietta, ma introdurrà anche nuovi personaggi originali, aggiungendo una nuova dimensione alla narrazione.

MAPPA non mostra segni di rallentamento. Con progetti in corso come la terza stagione di Jujutsu Kaisen e il film di Chainsaw Man: The Reze Arc, il futuro dello studio appare brillante. In un’intervista del 2022, il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è far crescere il nostro potere creativo e far conoscere MAPPA in tutto il mondo”. Con il remake di The Rose of Versailles e molti altri progetti in cantiere, sembra che lo studio stia effettivamente realizzando questa visione, espandendo la sua influenza globale.

Il remake di The Rose of Versailles rappresenta non solo una rinascita per uno dei più grandi classici del genere shojo, ma anche un nuovo capitolo per Studio MAPPA, che continua a spingere i confini dell’animazione. I fan possono aspettarsi un film che bilancerà la tradizione storica della serie originale con l’innovazione visiva che caratterizza le produzioni di MAPPA.

Fonte Comic Book