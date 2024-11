Dragon Ball Daima rivela una nuova tecnica impressionante della Fusione

Tra le peculiarità più iconiche di Dragon Ball ci sono senza dubbi le trasformazioni in Super Saiyan e le Fusioni. E infatti nella storia del franchise shonen, abbiamo visto personaggi come Gogeta, Vegito, Zamasu e Gotenks attraverso la famosa danza della fusione oppure l’utilizzo degli orecchini Potara. Con Goku, Kaiohshin il Supremo e il nuovo arrivato Glorio che si fanno strada nel Reame dei Demoni per salvare Dende e riportare i Guerrieri Z ai loro corpi adulti, il gruppo ha scoperto qualcosa di incredibile. Non solo hanno scoperto un nuovo modo di fondersi tra due combattenti, ma è in particolare uno dei modi più disgustosi per farlo.

Durante l’ultimo episodio di Dragon Ball Daima, Goku e il suo piccolo gruppo parte verso il Reame dei Demoni. Sfortunatamente, non hanno più un dirigibile a loro disposizione, perché il loro è stato rubato di notte. Così Goku suggerisce di proseguire volando, ma scoprono presto che farlo risulta un vero calvario a causa dell’aria pesante. Mentre cerca un mezzo di trasporto, Goku scopre un nuovo modo scioccante per fondersi che nessuno spettatore si aspettava.

Aspettando che Glorio si assicuri un particolare veicolo nel Reame dei Demoni, Goku si imbatte nei “Medi-Bug”. Si tratta di striscianti insetti simili ai fagioli Senzu di Karim, ma oltre a questi ci sono molti più insetti che hanno proprietà uniche. Tra questi ci sono i “Join Bug”.

I Join Bug vengono venduti nel Reame dei Demoni come commestibili che faranno fondere due esseri. Questo tipo di fusione che creano non è permanente e crea un livello di potenza paragonabile a quello di Gogeta e Vegito.

Ora è chiaro che questa introduzione particolare non è messa a caso e questi Join Bug saranno usati successivamente nella serie. C’è anche una ragione abbastanza importante per cui i Guerrieri Z potrebbero aver bisogno di usare la fusione nel prossimo futuro.

Come spiegato da Glorio, ci sono tre Sfere del Drago nel Reame dei Demoni ma non sono mai state raccolte. Questo è merito degli esseri noti come “Tamagami”, potenti creature generate dal Namecciano Neva per proteggere le sfere. Mentre Goku può ancora diventare Super Saiyan nella sua nuova forma, non è facile per lui abituarsi sia alla sua condizione sia viaggiare nel Reame dei Demoni dall’aria pesante.

